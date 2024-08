Nečekaná vítězka v Clevelandu. Američanka Kesslerová přetavila divokou kartu v premiérový triumf

WTA CLEVELAND - Nikdy neporazila hráčku TOP 90 a na hlavním okruhu vyhrála jediný zápas. Na domácím turnaji WTA 250 v Clevelandu ale McCartney Kesslerová (25) dokonale využila divokou kartu a zaznamenala životní triumf. Ve finále americká tenistka zdolala 1:6, 6:1, 7:5 nejvýše nasazenou Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou (28) a ve světovém žebříčku vyletí na 63. místo.

Haddadová Maiaová – Kesslerová 6:1, 1:6, 5:7

McCartney Kesslerová ještě před rokem figurovala až v páté světové stovce a teď slaví již čtvrtý letošní triumf. V únoru získala dosud nejcennější trofej na podniku WTA 125k v mexickém Puerto Vallarta a před dvěma týdny se po vítězství na domácím turnaji ITF W100 v Landisville posunula do TOP 100.

Na hlavním okruhu měla před akcí WTA 250 v Clevelandu zápasovou bilanci 1:6, v Ohiu ale v pěti zápasech nenašla přemožitelku. Čtyřikrát zvládla třísetový duel, připsala si první tři skalpy hráček TOP 50 a po finálové výhře 1:6, 6:1, 7:5 nad 23. tenistkou světa Beatriz Haddadovou Maiaovou slaví nejcennější skalp i trofej.

McCartney Kessler wins her first Hologic WTA Tour title #TennisInTheLand pic.twitter.com/oguQzoa3UI — wta (@WTA) August 24, 2024

Finálový duel fanouškům dlouho nenabízel nikterak atraktivní tenis. Výrazně lépe ho rozehrála zkušenější Haddadová Maiaová, jež se ujala vedení 6:1 a 1:0 s brejkem. Jenže pak se její hra rozsypala, velmi rychle prohrála šest gamů v řadě a Kesslerová si po nervózním startu začala věřit.

I když pětadvacetiletá Američanka v rozhodujícím dějství prohrávala 1:3 a 0:30, nastartovaný obrat nakonec dotáhla do vítězného konce. V závěru předváděla aktivnější hru a zápas ukončila ziskem 10 vyhraných míčků po svém podání.

Statistiky zápasu Beatriz Haddadová Maiaová – McCartney Kesslerová (@ Livesport)

Osmadvacetiletá Haddadová Maiaová absolvovala turnaj WTA poprvé v roli nasazené jedničky. Finále si zahrála pošesté v kariéře a poprvé v tomto roce, na triumfy z Nottinghamu 2022, Birminghamu 2022 a Zhuhai 2023 ale nenavázala a v žebříčku přišla o možnost vrátit se do TOP 20. Jejím maximem je 10. místo.

Nyní se obě finalistky přesunou do New Yorku na US Open. Kesslerová bude při debutu na domácím majoru usilovat o druhou grandslamovou výhru proti Ukrajince Martě Kosťukové, nasazená Haddadová Maiaová se v prvním kole utká s Elinou Avanesjanovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Clevelandu