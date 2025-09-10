Nečekané selhání a nejhorší porážka Siniakové. V Mexiku prohrála bitvu s bývalou parťačkou
Hunterová – Siniaková 7:6, 4:6, 6:3
Siniaková nastupovala do utkání bývalých deblových světových jedniček jako obrovská favoritka. Hunterová si totiž loni přetrhla achilovku, její deblová spolupráce s českou tenistkou skončila a v letošní sezoně prohrála Australanka všechny čtyři singlové zápasy a také posledních osm setů.
Až na jednu výjimku se Siniaková v každém gamu na servisu v prvním setu ohromně trápila. Přesto si vypracovala vedení 5:2 a měla hned tři možnosti set zakončit. Jenže rodačka z Hradce Králové místo toho všechny tři hry hladce ztratila, nakonec prohrála čtyři gamy v řadě a Hunterová měla sama možnost sadu doservírovat. To jí Siniaková nedovolila, nicméně více než hodinové úvodní dějství i tak ztratila, a to poměrem 5:7 v tie-breaku.
Také ve druhé sadě Siniaková několikrát vedla o brejk, ačkoli dvakrát ztratila servis a musela přečkat přerušení kvůli dešti za stavu 3:2 ze svého pohledu. Rovněž tento set mohla dopodávat, tentokrát uspěla a stav utkání srovnala. Siniaková se ovšem k lepšímu výkonu neodrazila a ve druhém gamu rozhodujícího dějství nepotvrdila brejk. Hunterová nakonec zapsala sérii čtyř vyhraných her a Siniaková už manko zlikvidovat nezvládla.
Pro Siniakovou se jedná o žebříčkově jasně nejhorší porážku, tou předchozí byl nezdar proti krajance Lauře Samson (tehdy 634. v pořadí WTA) loni na Livesport Prague Open. Aktuálně 1269. žena hodnocení Hunterová naopak zapsala svůj teprve 21. kariérní skalp TOP 100 a první od loňského března.
Siniaková prožívala ještě před pár týdny asi nejlepší období letošní sezony, když se probojovala do čtvrtfinále v pražské Stromovce a následně ovládla podnik WTA 125 v polské Varšavě. Jenže od té doby na vítězství čeká, na US Open totiž stejně jako v Guadalajaře ztroskotala hned v prvním kole.
Divoká karta Hunterová bude v dalším kole čelit Emilianě Arangové. Proti kolumbijské tenistce zaútočí na své teprve třetí kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Obě předchozí absolvovala v sezoně 2021, a to na domácí půdě v Adelaide a ještě v Praze.
Do druhého kola probíhající pětistovce v Guadalajaře se naopak dostaly kvalifikantka Darja Viďmanová i divoká karta Nikola Bartůňková, které ve středu čeká vzájemný souboj o postup do prvního čtvrtfinále na hlavní tour.
Výsledky turnaje WTA 500 v Guadalajaře
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře