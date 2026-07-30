Nečekaný konec Lehečky. V Mexiku prohrál pod novým trenérem hned první zápas

DNES, 05:59
Aktuality 23
ATP LOS CABOS - Jiří Lehečka se překvapivě loučí s turnajem v Los Cabos hned po prvním zápase. Nejvýše nasazený má za sebou nejhorší možný vstup do US Open Series, když v mexickém městě nezvládl roli jasného favorita a prohrál pod vedením nového kouče 6:1, 3:6, 4:6 s hráčem druhé stovky žebříčku Colemanem Wongem.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Wong Coleman
Jiří Lehečka skončil v Los Cabos hned na úvodním soupeři (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Lehečka – Wong 6:1, 3:6, 4:6

Lehečka se představil na tvrdém povrchu poprvé po čtyřech měsících a senzačním postupu do finále na březnovém Masters v Miami, kde zaznamenal zatím nejlepší výsledek své kariéry. Proti až 108. hráči světa Wongovi, který ještě nikdy nebyl v elitní stovce žebříčku, nastupoval jako jednoznačný favorit.

Tuto roli však plnil jen v prvním setu. Nejvýše postavený český tenista ve světovém pořadí potřeboval jen 29 minut a outsiderovi z Hongkongu povolil pouhý jeden game. Po neproměněném brejkbolu v úvodní hře druhého dějství se však karta obrátila.

Wong najednou začal být naprosto rovnocenným soupeřem a Lehečka, který v Los Cabos plnil roli nasazené jedničky, vůbec nezvládl koncovku. Rodák z Mladé Boleslavi získal od stavu 3:3 už jen dva body a dovolil soupeři srovnat.

Ani v rozhodujícím setu se Lehečkovi nepodařilo využít brejkbol v úvodním gamu na returnu. Tentokrát se ovšem snažil zlikvidovat okamžité manko brejku. V dalším průběhu utkání už se k brejkbolové příležitosti nedostal a po hodině a 53 minutách zaznamenal překvapivý krach s výrazným outsiderem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Lehečka tak naprosto nečekaně prožil nejhorší možný vstup do US Open Series i začátek spolupráce s novým trenérem Frédéricem Fontangem a svůj debut na turnaji ATP v Los Cabos zakončil hned po prvním zápase. Coby nasazená jednička měl v úvodním kole volný los a patřil k největším favoritům na zisk titulu.

Wong si zajistil své třetí letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. O premiérové semifinále na této úrovni se utká s Jensonem Brooksbym a pokusí se navázat na skalp světové dvanáctky Lehečky, který je jeho nejcennějším v kariéře.

Výsledky turnaje ATP 250 v Los Cabos

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

23
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vojta912
30.07.2026 12:11
Jirko nevadí. Nějaký tenis. Hlavně se soustřeď na instáč mladé Katka neodpadá
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r176
30.07.2026 11:52
Nebyl tady nedávno článek že je favorit na titul?
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Ondra979
30.07.2026 10:18
to bylo rychle..a ted s Neumannkou nekam na plaz, tam bude dobre
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Vlk-v-trave
30.07.2026 10:03
Rekl bych jeden z nejnarocnejsich turnaju na okruhu... velmi vysoka vlhkost, a ikdyz se zacina hodne pozde... tak i vecer maji hraci co delat... dokonce neni ani moc vyhra hrat pozde v noci... jestli jde o teploty sice lepsi, ale vlhkost nic moc...

Mimo to za tu kratkou letni historii byly k videni pekne zapasy...

Letosni rocnik se muze stat - tzv. velkym navratem zapomenuteho chuligana z Australie - Berniho Tomice :-D Cameron nemusi byt jeho posledni prekazka... Dalibor ma sanci take prorazit... Darderi odpadl... no a Denis se stale drive muze vyhazet nez byt porazeny... hlavne v tehle podminkach... jak bude Dalik trochu vic trpelivy...

Takze SF Tomic x Svrcina to by byla opravdu pecka :-D
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Vlk-v-trave
30.07.2026 10:05
* zapomnel jsem jeste na pekny pacificky proud :-) Takze se i stava, ze se nezapasi jen se souperem, vlhkosti, ale i vetrem :-)
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Tomas_Smid_fan
30.07.2026 10:01
gratulka
ale třeba se jen Lucce nelíbilo v Mexiku.
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Kapitan_Teplak
30.07.2026 09:19
Trapas
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com
30.07.2026 07:25
Lehe
Hehe
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pantera1
30.07.2026 07:27
Po ránu žádný blití? Překvapils .
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tenisman1233
30.07.2026 07:17
Dalibor je ve QF,Darderi se na to jednoduše vykašlal.Jinak Dalibor hrál dobře,lépe než včera.
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Mony
30.07.2026 07:18
Dalibor mu to znechutil
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Nereknu
30.07.2026 07:45
Úplně, asi smrděl, v prvním gamu měl z trička vodní lázeň.
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frenkie57
30.07.2026 09:43
Musí tam být brutální vlhkost, byl hned úplně durch.
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FAcore
30.07.2026 07:15
Tak u mužů nic neobvyklého, vždyť i Menšík málem padl se Švajdou, takže se není čemu divit. Ženy mají stabilnější výsledky
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Mony
30.07.2026 07:18
Jo jasně..sázet jen na ženy!
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Mantra
30.07.2026 06:26
Jau. Jirka musel mít nějaký hcp ne?
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Ondřej.Jirásek
30.07.2026 06:33
Projel jsem všechny možné zdroje a nikde nic Možná bude chvíli trvat, než si sedne spolupráce s novým trenérem.
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Mantra
30.07.2026 06:38
Výsledek 1. oproti zbytku je divnej. No stává se.
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paprikovygulas_
30.07.2026 06:56
skus zdroj pozerať zapas
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Nereknu
30.07.2026 07:46
Zkus si najít slovenskej portál, bačo.
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paprikovygulas_
30.07.2026 07:52
radšej ti to Nereknu ale ukažu primitivne stvorenie https://www.youtube.com/watch?v=8Are9dDbW24
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Kapitan_Teplak
30.07.2026 10:37
Hroznej prudič.
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paprikovygulas_
30.07.2026 10:41
Teplakova souprava gule dej si doprava. Čo ti dáva
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