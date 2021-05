Nejlepší japonský tenista Nišikori má obavy z olympiády v Tokiu

Nejlepší japonský tenista Kei Nišikori se přidal k těm, kteří vyjádřili obavy z olympijských her v Tokiu při pokračující koronavirové pandemii. Olympijská bublina bude mnohem početnější než bubliny, ve kterých žije na tenisových turnajích. Je tak větší riziko šíření nákazy covidem-19. O olympijských hrách o víkendu zapochybovala i čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová. Japonka řekla, že by se o riziku největší sportovní události planety mělo ještě hodně diskutovat.

Japonsko patří k nejméně proočkovaným z vyspělých zemí a přírůstky nakažených se v posledních týdnech zvyšují. Japonská vláda proto prodloužila v Tokiu a třech dalších regionech nouzový stav do konce května. Olympijské hry by měly začít 23. července. Nišikori z nich má obavy. "Není to jako sto lidí na turnajích. Je to 10.000 lidí v olympijské vesnici. Nemyslím si, že by to bylo jednoduché, obzvlášť když přihlédneme k tomu, co se teď v Japonsku děje. Není to tam dobré. Můžete udělat dobrou bublinu, ale je tam nějaké riziko. Co se stane, když bude ve vesnici 100 případů? Nebo jich mohou být tisíce," řekl novinářům na turnaji v Římě.

Na olympijské hry se chystá více než 10.000 sportovců, ale ve vesnici se najednou nesetkají. Pobyt v dějišti her bude omezený, mohou přijet jen několik dní před soutěží a musí odjet bezprostředně po ní. V zájmu bezpečnosti se budou sportovci každý den testovat. Mají mít minimální kontakty mezi sebou, nesmějí chodit sledovat jiné soutěže. Pro nakažené budou vyhrazeny speciální hotely.

V přísném režimu s velmi častým testováním a omezením pohybu jen na olympijskou bublinu bez kontaktu s japonskou veřejností by měli na hrách fungovat i všichni ostatní. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) účastníkům doporučuje očkování proti koronaviru, i když není povinné. Zahraniční fanoušci se na olympijské hry kvůli obavám z šíření nových mutací koronaviru nedostanou. Testovací závody, na kterých byli i někteří sportovci ze zahraničí, dopadly dobře.

Přesto existují pochybnosti, zda budou plánovaná opatření stačit k tomu, aby se olympijské hry nestaly ohniskem nákazy a nezhoršily epidemiologickou situaci v Japonsku. "Pořád nemáme dostatečnou definici 'bezpečných olympijských her' od japonské vlády nebo Mezinárodního olympijského výboru. Nevím, jak zabránit tomu, aby sportovci a zahraniční pracovníci přivezli nové mutace koronaviru z celého světa. Je to extrémně obtížný úkol to zvládnout a zahájit v červenci olympiádu," řekl agentuře Reuters Kentaro Iwata, expert na infekční nemoci z univerzity v Kóbe.