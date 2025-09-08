Nejnáročnější stát, kde se může hrát, komentoval Menšík podmínky před utkáním Davis Cupu
"Jsou tu odlišnější podmínky než v New Yorku. Tam bylo trochu příjemněji. Tady je velké vedro i vlhkost. Nejnáročnější tak bude fyzická stránka," uvedl Menšík. "Na Floridě už jsem nějaký týden strávil, takže se pomalu, ale jistě adaptuju na podmínky. Povrch je tady hrubší, spíše pomalejší a míče skáčou vysoko. Myslím, že čím déle na kurtu budeme hrát, tím bude jako vždycky rychlejší," podotkl čerstvě dvacetiletý hráč.
Menšík do dějiště odcestoval po konci na US Open, kde vypadl ve 2. kole s Francouzem Ugem Blanchetem. Na Floridu má dobré vzpomínky, v březnu v Miami překvapivě vyhrál turnaj kategorie Masters.
"Američané podle mě vybrali asi jejich nejnáročnější stát, kde se může hrát. Vlhkost obzvlášť v tomhle ročním období na Floridě je neskutečná. Dokud tady člověk není, nepocítí to. Pro nás i pro ně to bude rozhodující faktor," podotkl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.
S o rok starším parťákem souhlasil i Brunclík, který je v daviscupovém týmu poprvé. "Trénink byl super a bylo příjemné si zahrát v jiných podmínkách. Je to tady fyzicky náročné, vlhkost a vedro jsou brutální. Těžko se tady pohybuje. Náročnost je jiná, než na co jsem zvyklý doma v Česku. Pár dní mi potrvá, než se naplno připravím. Ale určitě si to tady užívám," řekl devatenástiletý Čech hrající levou rukou..
Spolu s nimi jsou ve výběru kapitána Berdycha také Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. Duel proti Američanům otevřou v pátek dvě dvouhry, sobota je vyhrazena čtyřhře a dvěma singlům. Vítěz souboje postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších, který se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni.
"Daviscupový týden je vždycky velmi fajn. Týmová soutěž je příjemná změna. Parta je skvělá, nálada je skvělá," uvedl sedmnáctý hráč světa Menšík. Naopak Brunclík je připravený sbírat zkušenosti a jakkoliv spoluhráčům pomoci. "S týmem se sžíváme. Přijmu vše, co bude patřit k mé roli a zkusím to maximálně využít. Je to úplně jiný pocit, než na co jsem zvyklý a je to určitě pocta. Jsem za tuhle příležitost moc rád," doplnil Brunclík.
