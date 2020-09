Největší favorité Medveděv a Thiem svádí souboj o finále US Open. V něm už čeká Zverev

US OPEN - Mnohými je dnešní druhé semifinále mezi Daniilem Medveděvem a Dominicem Thiemem považováno za předčasné finále, jelikož po diskvalifikaci Novaka Djokoviče se jedná o dva největší favority na letošní triumf. Medveděv si své jediné předchozí finále na grandslamech zahrál loni právě v New Yorku, trojnásobný grandslamový finalista Thiem je v semifinále US Open premiérově. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Thiem, poslední souboj loni na Masters v Montréalu však suverénně ovládl Medveděv. Ve finále už čeká Alexander Zverev.