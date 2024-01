Němci dvakrát utekli z mečbolů a jsou ve finále United Cupu. Poprvé bodovala i Kerberová

Polsko bude mít v letošním ročníku United Cupu šanci potvrdit roli největšího favorita, naši sousedé jsou po vítězství nad Francií ve finále. Zatímco v loňském semifinále prohráli jednoznačně 0:5 s pozdějšími šampiony ze Spojených států, proti zemi galského kohouta rozhodli už po dvouhrách.

Hubert Hurkacz přehrál v úvodním singlu 6:3, 7:5 Adriana Mannarina. Vítězi tří loňských turnajů ATP nenabídl jediný brejkbol a zasypal ho 15 esy. V každém setu slavil jeden brejk a po necelých dvou hodinách dostal svůj tým v Sydney do vedení.

Iga Šwiateková je letos stále stoprocentní a Polsku včetně mixu přinesla už šestý bod. Aktuální světová jednička v předchozích duelech smetla Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, Španělku Saru Sorribesovou i Číňanku Qinwen Zheng, ale proti Caroline Garciaové musela otáčet nepříznivé skóre. Úřadující šampionka Turnaje mistryň porazila předloňskou vítězku akce pro osm nejlepších tenistek sezony 4:6, 6:1, 6:1 a protáhla svou neporazitelnost na 15 utkání.

Hned v prvním gamu na returnu měla tři brejkboly v řadě, ale Francouzce se přesto podařilo skóre srovnat. V dalším průběhu úvodního dějství už se Šwiateková k žádné šanci nepropracovala a v sedmé hře poprvé a naposledy ztratila podání. Následující dva sety trvaly méně než 35 minut a Polka v obou z nich dominovala.

Momentální 15zápasová neporazitelnost je její druhá nejdelší. Během sezony 2022 předvedla neskutečnou sérii 37 vítězství, která je nejdelší v tomto století.

Do smíšené čtyřhry Hurkacz se Šwiatekovou nastoupit nemuseli. Prostor dostali Katarzyna Kawaová s Janem Zieliňským, kteří přehráli dvakrát 6:3 Elixane Lechemiaovou a Édouarda Rogera-Vasselina.

Domácí fanoušky v Sydney rozesmutnili více než dvě hodiny po půlnoci němečtí tenisté. Australany udolali 2:1 na zápasy po třech vyrovnaných bitvách, přestože ve všech čelili mečbolu. Dvakrát z nich unikli a získali dva body.

