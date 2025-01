Nepovedený den v Adelaide. Nosková prohrála s trápící se Sakkariovou, dohrály i Bouzková a Siniaková

WTA ADELAIDE - Českým tenistkám se v úterý v Adelaide vůbec nedařilo. Předloňská finalistka Linda Nosková (20) pokračuje v nepovedeném vstupu do sezony a prohrála jasně 3:6, 3:6 s trápící se Mariou Sakkariovou, která se dostala do hlavní soutěže až jako lucky loser. Úvodní kolo nezvládly ani kvalifikantky Marie Bouzková (26) po porážce 6:1, 4:6, 1:6 s Ljudmilou Samsonovovou a Kateřina Siniaková (28), jež podlehla 3:6, 6:0, 0:6 Dianě Šnajderové.

Nosková – Sakkariová 3:6, 3:6

Linda Nosková prožívá v oblíbené Austrálii velmi nepovedený vstup do letošní sezony. V Adelaide, kde se předloni senzačně probojovala až do finále, ztroskotala hned po prvním zápase. V něm za pouhou hodinu a čtvrt nestačila na trápící se Mariu Sakkariovou.

Zatímco loni v Dauhá proti Řekyni odvrátila mečbol a urvala vítězství ve třech setech, v australském městě se k postupu vůbec nepřiblížila. Proti bývalé světové trojce, která se několik let držela v TOP 10 žebříčku, nevyužila ani jeden ze tří brejkbolů a sama třikrát přišla o podání. Navíc v utkání spáchala devět dvojchyb.

the Sakkari shout ️@mariasakkari moves past Noskova for a spot in round 2!#AdelaideTennis pic.twitter.com/F5EPRFHiRi — wta (@WTA) January 7, 2025

Talentovaná Češka začala sezonu před týdnem v Brisbane, kde si připsala první vítězství od srpnového triumfu v Monterrey a pak schytala výprask a kanára od Mirry Andrejevové a neobhájila semifinále. Na australském kontinentu přitom v posledních letech excelovala, když se předloni podívala až do finále právě v Adelaide a loni uhrála semifinále v Brisbane a čtvrtfinále na Australian Open.

Po zmíněném triumfu v Monterrey, který byl jejím premiérovým na nejvyšším okruhu, se ve zbytku loňské sezony představila už jen na US Open a na finálovém turnaji BJK Cupu. Recept nenašla na Julii Putincevovou ani Igu Šwiatekovou.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sakkariová se propadla ve světovém pořadí na 32. místo a poprvé od Říma 2019 musela do kvalifikace. Ve finále prohrála s Peyton Stearnsovou a do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser. Loňskou sezonu musela kvůli zranění ramene uzavřít už po US Open.

O svou první vítěznou sérii od červencové olympiády bude usilovat proti nasazené jedničce Jessice Pegulaové (H2H 5:5). Oba předchozí starty v Adelaide zakončila právě ve druhém kole.

Bouzková – Samsonovová 6:1, 4:6, 1:6

Marie Bouzková měla v posledních dnech velmi náročný program. Po čtvrtfinálovém nezdaru v Brisbane se musela bleskově přesunout do zhruba dva tisíce kilometrů vzdáleného Adelaide, kde o necelých 24 hodin později nastoupila do kvalifikace. V ní zapsala dva obraty a prodrala se do hlavní soutěže.

Další vítězství ale přidat nedokázala a opět prohrála z manka setu s Ljudmilou Samsonovovou, proti níž na loňském US Open nedotáhla vedení 6:3, 5:2. Také tentokrát začala výborně a Rusce povolila v úvodním dějství jen jeden game. Další sadu však odstartovala ztraceným servisem a ve zbytku setu se marně snažila manko dohnat. V rozhodujícím dějství už české naději došly síly.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pražská rodačka může hodnotit přípravu na grandslamové Australian Open velmi pozitivně. Před týdnem v Brisbane zapsala tři vítězství, vyřadila grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Viktorii Azarenkovou a padla až ve čtvrtfinále se světovou jedničkou a pozdější vítězkou turnaje Arynou Sabalenkovou.

Druhou sezonu po sobě zahájila čtvrtfinálovou účastí, loni se mezi nejlepší osmičku probila v Aucklandu. V Adelaide bude hrát ještě čtyřhřu po boku Bethanie Mattekové-Sandsové, s níž na úvod vyzve krajanku Markétu Vondroušovou a Rumunku Irinu Beguovou.

Samsonovová se po sérii pěti nezdarů dočkala své první výhry od osmifinále na loňském US Open. Na své premiérové čtvrtfinále od srpna zaútočí v souboji s krajankou Annou Kalinskou, nebo vracející se Belindou Bencicovou.

Siniaková – Šnajderová 3:6, 6:0, 0:6

Hned v úvodním kole hlavní soutěže ztroskotala i další z českých nadějí Kateřina Siniaková. V Adelaide do sezony vstoupila a stejně jako Bouzková prošla dvoukolovou kvalifikací. Zatímco loni to z kvalifikace dotáhla do druhého kola, letos nenašla recept na Dianu Šnajderovou a své maximum na tomto podniku nevyrovnala.

Deblová světová jednička se rychle dostala do manka 0:3 a náskok Rusky zlikvidovat nedokázala, přestože měla celkem pět brejkbolů a soupeřce už žádný nenabídla. Ve druhém dějství byla v klíčových momentech mnohem lepší Siniaková a nadělila Šnajderové kanára. Psychickou převahu po suverénně vyhraném setu ale vůbec nevyužila a v rozhodující sadě sama neuhrála ani jeden game.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Siniaková loni opět excelovala ve čtyřhře, když vyhrála dva grandslamy. Ve dvouhře se však na nejvyšším okruhu podívala nejdál do semifinále v Clevelandu a Guangzhou a na první čtvrtfinále na této úrovni dosáhla až v červnu na trávě.

S hráčkami TOP 20 prohrála už popáté v řadě a má s nimi po nezdaru proti Šnajderové bilanci 24:66. Své premiérové čtvrtfinále na australských turnajích WTA nezapíše ani v tomto týdnu.

Šnajderová odstartovala sezonu před týdnem v Brisbane a překvapivě nepotvrdila roli jasné favoritky proti Anhelině Kalininové. Chuť si spravila deblovým triumfem. Loni v lednu byla mimo TOP 100 žebříčku a nyní je i díky čtyřem loňským triumfům světovou třináctkou. O své první čtvrtfinále v Austrálii se utká s Markétou Vondroušovou.

Vondroušová jako jediná z kvarteta českých nadějí neskončila v hlavní soutěži hned v prvním kole. Předloňská wimbledonská šampionka musela ukončit loňskou sezonu předčasně, podstoupila operaci ramene a na kurty se vrací až teď v Adelaide.



Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.