Neslavte ve stylu bratrů Bryanových, varuje amatéry USTA

Americká tenisová asociace (USTA) ve svých doporučeních pro návrat k tenisu varuje před tím, aby se lidé ani nepokoušeli napodobovat oslavné naskočení hrudí na sebe dvojčat Boba a Mikea Bryanových. Tomu by se měli hráči během pandemie koronaviru vyhnout, jelikož se jedná o nadměrný sociální kontakt.

USTA všechny své akce zastavila až do 31. května, přesto už teď vydala různá doporučení pro rekreační hráče. Situace v USA je nejhorší na celém světě, ovšem v každém z 50 států trochu jiná, a proto se asociace domnívá, že se v různých oblastech USA bude moci začít s tenisem v rozdílných termínech.

Jedním z doporučení je stále si udržovat odstup alespoň dva metry od ostatních hráčů. Proto by bylo ideální, kdyby se hráči účastnili pouze dvouher, jelikož ve čtyřhře podle USTA může dojít k náhodnému kontaktu a nežádané blízkosti. "Když už budete čtyřhru hrát, tak si nešeptejte taktiku do ucha a neslavte jako bratři Bryanové," doporučuje americká tenisová asociace.

Dalšími doporučení jsou například, aby si tenisté nosili vlastní vodu, aby si při tréninkových zápasech nestřídali strany, pokud se k nim dostane míček z jiného kurtu, aby na něj nesahali, aby se po areálech zbytečně nepohybovali a přijeli co nejblíže kurtu, který mají zarezervovaný. Rezervace by měly probíhat on-line, platby by měly být uhrazeny už přes rezervační systém, aby se předešlo kontaktu s hotovostí.

Američtí bratři jsou legendami, společně získali 16 grandslamových vavřínů a celkově rekordních 118 titulů. Jejich tradiční "chest bump" po vyhraných výměnách a zápasech je většině tenisového světa velmi dobře znám.

Kariéru chtěli společně ukončit po letošním US Open, možná si ji však prodlouží, jelikož tenisová sezona je od začátku března minimálně do 12. července přerušená. Newyorský grandslam má začít od 24. srpna kvalifikačními boji.