Nestačil ani skvělý výkon Griekspoora. Nesnáším být v něčem druhý, řekl kapitán Nizozemců

Nizozemský kapitán Paul Haarhuis (58) měl po prohraném finále Davisova poháru smíšené emoce a netajil se tím, že nemá rád stříbrné medaile. Přesto byl na celý tým hrdý, především na týmovou jedničku Tallona Griekspoora (28), který i přes téměř perfektní výkon v prvním setu nestačil na Jannika Sinnera (23).

Nizozemsko si letos poprvé v historii zahrálo finále Davis Cupu. V boji o Salátovou mísu podlehlo italským obhájcům titulu v čele se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. Kapitán Paul Haarhuis byl i tak rád, že s týmem dosáhl největšího úspěchu pod jeho vedením.

"Nesnáším být v něčem druhý. I když jsem neuvěřitelně hrdý na tento týden a na to, co kluci dokázali, chtěl bych, aby to dopadlo lépe," řekl Haarhuis na tiskové konferenci.

"Zítra nebo později večer budu velmi pyšný na to, co jsme dokázali. Bylo to úplně poprvé, co jsme byli ve finále a vyhrál jsem svou vůbec první medaili v Davis Cupu. Jsem na kluky velmi hrdý. Povedlo se jim něco, co jsem jako hráč nikdy nezažil," dodal bývalý nejlepší deblista světa, jehož největším přáním v roli hráče bylo jednoho dne ovládnout Davis Cup.

Tři chyby byly příliš

Velkou zásluhu na postupu Nizozemska do premiérového finále měl Tallon Griekspoor, jenž jako týmová jednička musel čelit nejlepším hráčům světa. Ve čtvrtfinále proti Španělsku svedl vyrovnaný souboj s Carlosem Alcarazem. V semifinále proti Německu přidal druhý bod a poslal svůj tým do boje o trofej.

Rovnocenným soupeřem byl i v zápase se Sinnerem, proti Italovi předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v sezoně. Jako první od finále v Šanghaji uhrál proti světové jedničce víc než čtyři gamy v setu. Nakonec úvodní sadu ztratil až v tie-breaku i přesto, že během ní udělal jen tři minely. "Právě jsem slyšel, že jsem v prvním setu udělal jen tři nevynucené chyby, což je docela dobré. Set jsem ale stejně prohrál. Příště musím být ještě lepší."

Nizozemec nakonec prohrál 6:7, 2:6 a letošní bilanci se světovou jedničkou si zhoršil na 0:4. "Pokud chcete mít šanci proti Jannikovi v této formě a s tímto sebevědomím, musíte hrát neuvěřitelně dobře. Udělal jsem maximum a cítil jsem, že to byl v prvním a na začátku druhého setu vyrovnaný zápas," řekl Griekspoor.

"Letos jsem se několikrát přiblížil k tomu, abych ho porazil, ale ukázal, proč je nejlepším hráčem na světě," komentoval nejlepší hráč Nizozemska, který byl letos ve dvou zápasech set od premiérového skalpu Sinnera.

Griekspoor čelil nejlepším tenistům nejen v Davisově poháru, ale také v průběhu celé sezony. Proti členům TOP 10 odehrál celkem 17 utkání a uspěl pouze ve dvou případech. Devět utkání absolvoval proti hráčům z elitní trojky, což je nejvíc ze všech.

Po prohraném finále se Nizozemci rozloučili se svým nejlepším deblistou. Wesley Koolhof se už dříve rozhodl, že po letošním Davis Cupu ukončí kariéru, přestože nadále patří k nejlepších na světě. Aktuálně osmý hráč žebříčku chtěl dát sbohem profesionálnímu tenisu v nejlepší možný moment.

Výsledky Davis Cupu

