Nešťastná koncovka. Krejčíková se Siniakovou triumf na Turnaji mistryň neobhájily

Sedminásobné grandslamové šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos vyhrály Australian Open, Wimbledon a na US Open zkompletovaly kariérní grandslam.



Počtvrté v řadě tak nechyběly na Turnaji mistryň a mohly se stát sedmým párem v historii, který dokáže obhájit titul. České tenistky k tomu měly skvěle našlápnuto, bez ztráty setu se potřetí dostaly až do finále, ale podobně jako při debutu v roce 2018 poslední krok na cestě k triumfu neudělaly.



26leté Češky v texaském Fort Worth nestačily v repríze semifinále lednového Australian Open na Veroniku Kuděrmetovovou s Elise Mertensovou. Po mizerném začátku a pasivní koncovce prohrály 2-6 6-4 9-11.



V úvodu zápasu se Češkám vůbec nedařilo. Velmi rychle ztratily čtyři gamy a po půl hodině hry i celý set. Ve druhé sadě prohrávaly po ztrátě podání 3-4, ale pak vyhrály 19 z 22 výměn a rázem v rozhodujícím super tie-breaku vedly 7-2. A to mohlo být ještě veseleji, kdyby Krejčíková nezkazila relativně jednoduchou smeč.



Velký úspěch byl blízko, Krejčíková se Siniakovou ale obrat nedokonaly. Vinou přehnané pasivity prohrály šest míčků v řadě a byť ještě dokázaly odvrátit mečbol a byly pouhé dvě výměny od vítězství, poslední slovo měly soupeřky.



Oba páry ve stominutovém zápase zaznamenaly 21 vítězných úderů, ale Kuděrmetovová s Mertensovou udělaly o tři nevynucené chyby méně a využily všechny tři brejkboly.







České tenistky letos vinou zranění Krejčíkové odehrály jen osm společných turnajů, ale hned tři z nich a pokaždé na grandslamu dokázaly proměnit v triumf. Zápasovou bilanci v roce 2022 mají 27 výher a pouhé 4 porážky.



Sezona však pro ně ještě nekončí. Nyní je čeká rychlý přesun do skotského Glasgow, kde se pokusí pomoct českému výběru na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu.



Už před finálovým duelem bylo jisté, že české tenistky zakončí sezonu jako nejlepší pár roku a Siniaková potřetí v kariéře a druhý rok po sobě jako deblová jednička. Jen na druhé místo před Krejčíkovou se posunula Kuděrmetovová a vyrovnala své žebříčkové maximum.



Kuděrmetovová s Mertensovou odehrály první společnou sezonu a po loňském triumfu v Istanbulu a letošním vítězství v Dubaji získaly třetí a dosud nejcennější trofej. Obě vyhrály Turnaj mistryň poprvé.



26letá Belgičanka Mertensová, jež strávila už 23 týdnů v čele deblového žebříčku, přidala do sbírky další cenný pohár ke třem trofejím ze tří různých grandslamů. Finále na Turnaji mistryň hrála druhý rok po sobě, loni proti Češkám neuspěla po boku Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu. 26letá rodačka z Kazaně Kuděrmetovová zaznamenala nejcennější úspěch, dosud bylo jejím maximem ve čtyřhře wimbledonské finále.