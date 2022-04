Neznámý Nizozemec Brouwer v Houstonu prožívá povedený debut na turnaji ATP

Gijs Brouwer má ve sbírce pět trofejí za triumfy na turnajích ITF a pouze jednou si zahrál čtvrtfinále na challengeru. Ve světovém žebříčku figuruje na 361. místo, jeho maximem je 339. příčka.



Až v 26 letech se nizozemský tenista poprvé vešel do kvalifikace turnaje ATP a na antuce v americkém Houstonu se dokázal prodrat do hlavní soutěže. A také v ní si odbývá úspěšný debut.



Brouwer v Texasu nejprve vyřadil 40letého španělského veterána Feliciana Lópeze. Proti bývalé světové dvanáctce a aktuálně 118. hráči světa si teprve poosmé v kariéře zahrál s členem Top 200 a potřetí ho dokázal porazit.



López sice prohrál i šestý letošní zápas, Brouwer ale uspěl i v dalším kole proti domácímu 157. hráči světa Jeffreymu Johnu Wolfovi. Američana, jenž v posledních týdnech předváděl velmi dobré výkony, ale na antuce hrál teprve sedmý zápas v kariéře, deklasoval 6-1 6-1.



Ve čtvrtfinále Brouwer vyzve ve svém největším zápase kariéry světovou osmnáctku Reillyho Opelku (h2h 0-0). S hráčem Top 100 se utká podruhé, poprvé na challengeru v Knoxville 2019 porazil 93. hráče světa Braydena Schnura.



24letý Opelka ve svém prvním antukovém zápase od loňského French Open zdolal 3-6 6-2 6-4 krajan Mitchella Kruegera a na čtvrtý pokus si v Houstonu připsal výhru v hlavní soutěži.







Nick Kyrgios potvrzuje velmi dobrou aktuální formu i na svém prvním antukovém turnaji po třech letech. Po obratu proti Mackenziemu McDonaldovi porazil 6-4 6-2 dalšího Američana Tommyho Paula a poprvé po pěti letech vyhrál na oranžové drti dva zápasy po sobě.



O první antukové semifinále od dubna 2017 se šestadvacetiletý Australan utká opět s domácím vyzyvatelem Michaelem Mmohem (h2h 0-0). Ten se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser místo nasazené jedničky Caspera Ruuda rovnou do druhého kola a v něm zaskočil dvojnásobného finalistu Sama Querreyho.

• ATP 250 HOUSTON •

USA / texas, antuka, dolarů

středeční výsledky (06. 04. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Opelka (3-USA) - Krueger (USA) 3-6 6-2 6-4 Kyrgios (Austr.) - Paul (7-USA) 6-4 6-2 Brouwer (Niz.) - Wolf (USA) 6-1 6-1 Mmoh (USA) - Querrey (USA) 6-2 6-4