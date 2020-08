Nezvyklé US Open je šancí pro Plíškovou, mezi muži je favoritem Djokovič

Nezvyklé ve všech směrech bude letošní US Open. První grandslam po koronavirové pauze bude výrazně ovlivněn přísnými bezpečnostními opatřeními právě proti šíření nemoci Covid-19. Bude se především hrát bez fanoušků a chybět budou některé hvězdy, mimo jiné do New Yorku nepřijeli obhájci titulů Španěl Rafael Nadal a Bianca Andreescuová z Kanady.