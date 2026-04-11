Nikdy jsem v takové situaci nebyla. Nechtěla jsem zklamat tým, říkala unavená Bouzková
"Nikdy jsem v takové situaci nebyla. Nechtěla jsem zklamat tým. Všichni jsme do toho tyhle dva dny dali všechno. Byla jsem nervózní, nevěděla jsem, jak to půjde," řekla Bouzková. Čtyřiadvacátá hráčka světa, která do Bielu přicestovala po triumfu na turnaji v Bogotě, napravila páteční porážku s Belindou Bencicovou, které podlehla po více než třech hodinách 3:6, 7:6, 4:6.
K vítězství nad Golubicovou vykročila díky získané první sadě, v níž otočila v tie-breaku vývoj ze stavu 2:4 na 7:4. "Jsem strašně ráda, že jsem ten první set vymakala. Bylo to nahoru dolů, bylo to hodně o nervech. Jsem ráda, že jsem nakonec našla tu agresivitu. Šla jsem si pro to a to mi nakonec vyhrálo ten zápas," uvedla Bouzková.
Přestože do duelu nastupovala v roli papírové favoritky, na rozložení sil nemyslela. Nakonec zvítězila po téměř dvou hodinách. Češky si zahrají finálovou část soutěže po dvou letech. Turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v týdnu od 21. září v Shenzhenu.
"Byl to pátý zápas, rozhodující zápas. Jen jsem chtěla porazit soupeřku před sebou a na žebříček jsem nemyslela. Kdybych na to myslela, tak by mi to nepomohlo. Chtěla jsem dnes ten zápas odehrát, dát do toho srdce a jsem ráda, že se mi to povedlo," řekla Bouzková.
Vítězka tří turnajů WTA nyní vyhlíží po úspěšné kvalifikaci krátký odpočinek. Po něm chystá start na dalších akcích. "Čerstvá nejsem, jsem dost unavená. Jsem ale ráda, že jsem to zvládla. Teď budu mít tři volné dny a pak se začnu připravovat zase na antuku," doplnila Bouzková.
Šťastná kapitánka Strýcová: Měla jsem asi deset infarktů, těším se na finále
