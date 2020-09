Nišikori v Římě porazil Ramose a slaví první výhru od loňského srpna

ATP ŘÍM - V Římě dnes začal jediný antukový turnaj Masters 1000 v roce 2020. První výhry od loňského US Open a následné operace loktu se dočkal Kei Nišikori, který si poradil se španělským antukářem Albertem Ramosem. Naopak ze hry venku jsou nasazení Karen Chačanov, Christian Garín a Felix Auger-Aliassime.

Kei Nišikori musel po loňském US Open na operaci s loktem a sezona pro něj skončila. Nestihl ani začátek sezony 2020 a následná pandemie koronaviru protáhla jeho absenci na tenisovém okruhu na více než rok.



A když už se chystal na restart sezony, nakazil se v polovině srpna nemocí Covid-19 a přišel o Masters 1000 v New Yorku i následný US Open.



Poprvé po více než roce se bývalý čtvrtý hráč světa představil minulý týden na antuce v rakouském Kitzbühelu, kde vypadl hned v prvním kole po třísetové porážce s pozdějším šampionem Srbem Miomirem Kecmanovičem.



Výhry se dočkal až na druhý pokus dnes na antukovém Masters v Římě. Třicetiletý Japonec si na úvod poradil 6-4 7-6 se španělským antukářem Albertem Ramosem a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5-1.



Ve druhém kole se semifinalista z roku 2016 a čtvrtfinalista posledních dvou ročníků utká buď se Švýcarem Stanem Wawrinkou, nebo domácím mladíkem Lorenzem Musettim.