Nizozemec Griekspoor v Indii zahájil sezonu premiérovým triumfem

Tallon Griekspoor se do čtvrtfinále turnaje ATP dostal poprvé teprve v loňské sezoně ve svých 25 letech, dál se pak ale nedostal na hardu v Melbourne, na antuce v Ženevě ani na trávě na Mallorce.



Povedlo se mu to až tento týden v Puné díky odstoupení nasazené jedničky Chorvata Marina Čiliče a šestadvacetiletý Nizozemec nakonec nečekaně nabídnutou šanci proměnil až v zisk svého nejcennějšího titulu.



V dnešním finále si Griekspoor poradil s Benjaminem Bonzim. S francouzským vrstevníkem hrajícím rovněž své první finále přišel pouze jednou o své podání a po dvou hodinách a 17 minutách hry zvítězil 4-6 7-5 6-3.



"Pro oba to bylo první finále, takže tam nějaký tlak byl. Jediné, co jsem dělal, byl boj o každý bod a snaha hrát nejlepší tenis. Nakonec se povedlo vyhrát, takže jsem opravdu šťastný. Samozřejmě tam bylo víc nervozity než obvykle, ale nebylo to tak hrozné," radoval se Griekspoor, který za celý týden přišel jen dvakrát o své podání.



Ve světovém žebříčku se Griekspoor posune z 95. místa na 61. místo, jeho maximum je však stále o sedmnáct příček lepší.



Oba finalisté se nyní přesunou z Indie do Austrálie. Ale zatímco Griekspoor se už bude v Melbourne připravovat na Australian Open, Bonzi odehraje turnaj ATP 250 v Adelaide, kde ho v prvním kole čeká Američan Maxime Cressy.





• ATP 250 PUNE •

Indie, tv. povrch , 713.495 dolarů

sobotní výsledky (07. 01. 2023) • Dvouhra - finále • Griekspoor (Niz.) - Bonzi (Fr.) 4-6 7-5 6-3 • Čtyřhra - finále • Gille/Vliegen (4-Belg.) - Baladži/Nedunčezhijan (Indie) 6-4 6-4