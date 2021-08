Nor Ruud po deseti letech napodobil Murrayho. Během tří týdnů vyhrál tři turnaje

ATP KITZBÜHEL - Casper Ruud jako první od podzimu 2011, kdy Andy Murray zářil v Asii, vyhrál tři turnaje ATP během tří týdnů. Po Bastadu a Gstaadu dobyl také antukový podnik ATP 250 v Kitzbühelu, kde ve včerejším finále dohrávaném kvůli dešti v nočním hodinách v hale zdolal 6-1 4-6 6-3 Španěla Pedra Martíneze. 22letý Nor ve svém celkově 7. finále, opět na antuce, získal 5. titul, z toho čtvrtý v letošní sezoně.

Casper Ruud má za sebou povedený červenec, během kterého vyhrál všech jedenáct zápasů a ze všech tří turnajů konaných v průběhu tří týdnů si odvezl titul.



Po švédském Bastadu a švýcarském Gstaadu dobyl také rakouský Kitzbühel. V Tyrolsku mu sice docházel dech a se třemi papírovými outsidery musel do tří setů, ale roli favorita nakonec vždy potvrdil.



Dokázal to i v sobotním finále proti Pedru Martínezovi. Ruud získal hladce první set, ale v úvodu druhé sady byl zápas kvůli dešti přerušen. Pokračovalo se až po více než čtyřhodinové pauze pod umělým osvětlením a Martínez si po krátce návratu na kurt vynutil využitím hned svého prvního brejkbolu třetí set.



V něm už ale znovu dominoval nejvýše nasazený Nor, který se ujal vedení 5-1 a navzdory podruhé ztracenému servisu už vedení nepustil. Necelou půl hodinu před půlnocí zvítězil 6-1 4-6 6-3.



"Popravdě mi už docházely síly. Ale dokázal jsem najít způsob, jak zápas ukončit a teď jsem šťastný. Mám za sebou povedenou sérii a doufám, že na ni dokážu navázat dobrými výsledky na tvrdém povrchu," řekl norský šampion. Trofej mu předala jeho přítelkyně.



22letý Ruud si i své celkově 7. finále zahrál na antuce a získal v něm 5. titul. První dva triumfy slavil loni v Buenos Aires a letos v červnu v Ženevě.



Vyhrát tři turnaje ATP dokázal naposledy Andy Murray v říjnu 2011. Britský tenista tehdy v Asii ovládl Bangkok, Tokio a Masters v Šanghaji.



24letý Martínez, jenž ve druhém kole vyřadil nasazenou dvojku krajana Roberta Bautistu, hrál finále poprvé.







Deblista Jebavý ve finále neuspěl

Roman Jebavý ve svém prvním finále na okruhu ATP po dvou a půl letech na celkově 5. titul nedosáhl. V Kitzbühelu s Nizozemcem Matwém Middelkoopem prohráli 5-7 6-7 s domácími outsidery Alexanderem Erlerem a Lucasem Miedlerem



Jednatřicetiletý rodák z Turnova Jebavý si s Middelkoopem zahrál finálový zápas na elitním okruhu potřetí, zůstala jim zatím jen společná trofej z Petrohradu z roku 2017. Jeden titul získal český deblista s Jiřím Veselým, dva pak s Argentincem Andresem Moltenim.