Norrie v Estorilu vyřadil Čiliče a s Ramosem si zahraje o první titul

ATP ESTORIL - Cameron Norrie na antuce v Estorilu porazil 7-6 7-5 Chorvata Marina Čiliče a podruhé v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. O premiérový titul si 25letý Brit zahraje se Španělem Albertem Ramosem.

Cameron Norrie má letos velmi dobrou formu a na antuce vyhrál už sedm z osmi zápasů. Poté, co si minulý týden v Barceloně připsal skalpy Karena Chačanova či Davida Goffina a prohrál až s Rafaelem Nadalem, se mu daří i tento týden v Estorilu.



25letý Brit v Portugalsku vyřadil domácího Joaa Sousu, po obratech zdolal Španěla Pedra Martíneze i druhého nasazeného Chilana Christiana Garín a a dnes si připsal i skalp bývalého vítěze US Open a někdejšího třetího hráče světa Marina Čiliče.



Norrie sice v úvodu zápasu prohrával 0-3, ale od té chvíle už ani jednou nepřišel o své podání a nakonec po dvou hodinách hry zvítězil nad zkušeným Chorvatem 7-6 7-5.



Do finále turnaje ATP postoupil 50. hráč světa Norrie podruhé v kariéře a poprvé na antuce. Poprvé v boji o titul neuspěl - předloni v Aucklandu nestačil na Američana Tennyse Sandgrena.







Druhý pokus na zisk premiérového titulu bude mít Norrie proti Albertu Ramosovi (h2h 0-2). 33letý Španěl dnes přehrál 6-1 6-4 krajana Alejandra Davidoviche, přestože ve druhém setu prohrával 1-4.



"Od toho stavu 1-4 jsem hrál skvělý tenis. V posledních týdnech se mi daří a v těchto těžkých situacích si teď mnohem více věřím" komentoval Ramos, který si letos na antuce zahrál už čtvrté semifinále a podruhé ho proměnil ve finále.



V Estorilu neztratil ještě ani set, v předchozích kolech mu ho nesebrali ani krajan Fernando Verdasco a Francouzi Pierre-Hugues Herbert a Corentin Moutet.



Celkově levou rukou hrajícího Ramose čeká jubilejní 10. finálový zápas, své dva tituly slavil na antukách ve švédském Bastadu 2016 a ve švýcarském Gstaadu 2019.