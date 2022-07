Nosková je po další skreči v Praze v semifinále a poprvé bude v Top 100! O finále si zahraje s Bouzkovou

Linda Nosková se před pár dny na Livesport Prague Open po skreči Natalie Vichljancevové dočkala svého prvního vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. První česká šampionka dívčího French Open od roku 1978 si včera proti #38 Alizé Cornetové připsala svůj nejcennější skalp a dnešním postupem do semifinále si zajistila premiérový posun do nejlepší stovky žebříčku WTA, ve kterém bude už osmou Češkou.

"Je to pěkné. Na konci roku jsem si to dala za takový imaginární cíl. Je hezké, že se mi to podařilo dosáhnout, ale samozřejmě mi budou padat loňské body z Přerova. Takže by nebylo špatné si tady dát v Praze ještě jedno nebo dvě kolečka, abych si to upevnila," uvedla na tiskové konferenci Nosková.

Sedmnáctiletá teenagerka dnes měla podobně jako v úvodním kole usnadněnou práci. Proti lucky loserovi Nao Hibinové, přemožitelce obhájkyně titulu a nasazené dvojky Barbory Krejčíkové, se rychle dostala do vedení 4-0. Pak ale začala dělat více chyb a Japonce dovolila snížit na 3-4. Srovnání skóre nicméně nepřipustila, slavila další brejk a set dopodávala čistou hrou.

Rovněž ve druhé sadě šla domácí divoká karta do vedení brejku jako první. Hibinová navíc začala mít potíže se zády, musela se nechat ošetřovat, ještě zkusila pár výměn, ale za stavu 3-6 2-4 ze svého pohledu se rozhodla nepokračovat.

Nosková, která by se měla v pondělí posunout minimálně na 93. místo a stane se nejmladší členkou nejvyššího patra pořadí, si o své celkově osmé finále mezi dospělými zahraje s krajankou Marií Bouzkovou. Čtvrtfinalistka nedávného Wimbledonu si poradila 6-3 6-0 s 19letou ruskou kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou a stejně jako proti lucky loserovi Sinje Krausové i kvalifikantce Dominice Šalkové s přehledem potvrdila roli favoritky.

Bouzková sice nezískala úvodní game zápasu, ale v následujícím průběhu už Selechmetěvové ani jednou nedovolila uhájit servis. Jedinou slabší pasáž měla ve druhé půlce úvodního dějství, když si dvakrát za sebou prohrála servis. Rozhodit se nenechala ani několikaminutovou dešťovou přestávkou za stavu 6-3 4-0. Na postup potřebovala necelou hodinu a půl.

Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka, jež na Livesport Prague Open startuje popáté a až letos prošla přes první kolo hlavní soutěže, tak zvládla své premiérové čtvrtfinále na domácí půdě a prošla do svého prvního semifinále na této úrovni na evropském kontinentu. Na dosah má své čtvrté finále na nejvyšším okruhu, předloni v Monterrey, loni v Melbourne ani letos v Guadalajaře titul neslavila.

Livesport Prague Open pořádá osmý ročník a už posedmé bude mít minimálně jednu domácí finalistku. Z Češek ve Stromovce triumfovaly Karolína Plíšková, Lucie Šafářová, Petra Kvitová a Barbora Krejčíková.



Potapovová deklasovala jedničku Kontaveitovou

Anastasia Potapovová ve čtvrtfinále Livesport Prague Open nečekaně a za necelou hodinu deklasovala 6-1 6-1 světovou dvojku a nasazenou jedničku Anett Kontaveitovou, vrátila jí týden starou porážku z Hamburku a stále na turnaji neztratila set.

Jednadvacetiletá Ruska si připsala svůj druhý skalp Top 10 (Angelique Kerberová, French Open 2019) a na třetím turnaji v řadě prošla do semifinále, na betonech poprvé od února 2019.

Kontaveitová, přemožitelka Lucie Havlíčkové z předchozího kola, v utkání pětkrát zaváhala na vlastním servisu, kupila nevynucené chyby a nedostala se k jedinému brejkbolu. V obou setech prohrávala 0-4. "Soupeřka hrála skvěle. Dneska jsem to mentálně ani fyzicky nebyla já. Byla jsem unavená. Hrála jsem i minulý týden a myslím, že to na mě dolehlo. Rozhodně jsem dnes nehrála svůj nejlepší tenis. Všechny zásluhy patří soupeřce. Ani nemůžu říct, že by mě v zápase něčím překvapila. Kdybych byla ve své kůži, celé by to vypadalo jinak," řekla novinářům Kontaveitová.

Potapovová si o čtvrté finále na hlavním okruhu zahraje s Magdou Linetteovou, či Qiang Wang.