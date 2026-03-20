Nosková končí po prvním zápase. V Miami se trápila a padla s neoblíbenou soupeřkou
Nosková – Cirsteaová 2:6, 6:3, 4:6
Aktuální česká jednička Nosková narazila na Cirsteaovou už na třetím turnaji v řadě a souboj v Miami mohla zahájit tím nejlepším možným způsobem. Rumunka jí po několika chybách nabídla dva brejkboly v řadě, ovšem obě hrozby s přehledem zlikvidovala a podání si uhájila. Češka pak měla nakročeno k zisku svého servisu, ale hráčky vyhnalo z kurtu deštivé počasí.
Ke srovnání skóre na 1:1 došlo až po skoro tříhodinové pauze. V dalším průběhu úvodního setu se však Noskové vůbec nedařilo. Za stavu 1:2 vyrobila pár chyb, na brejkbol soupeřky vyhodila forhend a pak nevyužila celkem tři vlastní brejkbolové šance, což znamenalo výrazný náskok 4:1 pro Cirsteaovou.
Nosková za tohoto stavu přežila stav 0:40 a celkem čtyři brejkboly a ještě udržela naději na zisk prvního setu. Jenže Cirsteaová se nenechala zahozením velké šance na brejk rozhodit, snadno upravila na 5:2 a toto dějství po dvojchybě české hráčky uzavřela již na returnu.
Začátek druhého setu byl ze strany Noskové mnohem lepší. Česká tenistka dělala méně chyb a za stavu 1:1 slavila svůj první brejk v zápase. Zatímco vsetínská rodačka seřídila mířidla a takřka vůbec nechybovala, Cirsteaová začala kupit chyby a pustila Noskovou do vedení 4:1 se dvěma brejky.
Vzápětí obě hráčky zaváhaly na servisu a Nosková při skóre 5:2 stále vedla o dva brejky. Pak ovšem došlo k dalšímu zhruba hodinovém přerušení kvůli dešti. Jedinečnou šanci poslat utkání do rozhodujícího setu si česká hráčka nakonec ujít nenechala, i když druhé dějství nedopodávala a získala jej až za stavu 5:3 na returnu.
Hned v úvodu poslední sady musela Nosková řešit nepříjemnou komplikaci, jelikož už potřetí v řadě ztratila vlastní servis. Cirsteaová si naopak tentokrát podání uhájila a zvýšila na 2:0. O pár minut později měla Češka dva brejkboly po sobě, ale možnost srovnat na 3:3 nevyužila.
Cirsteaová už pak další komplikace na svém servisu nedovolila. Rumunská veteránka, která znovu potvrdila vynikající a stabilní formu v rámci poslední sezony kariéry, si náskok pohlídala a po zhruba dvou hodinách boje podnikla úspěšnou odvetu.
Připravujeme další podrobnosti.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
