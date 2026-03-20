Nosková znovu prohrála s neoblíbenou soupeřkou. V Miami se trápila a končí hned na úvod

DNES, 21:11
WTA MIAMI - Linda Nosková už na třetím turnaji v řadě potkala Soranu Cirsteaovou a podruhé v letošní sezoně s rozjetou veteránkou padla. Tentokrát na Rumunku nestačila ve svém úvodním zápase na prestižní tisícovce v Miami, kde neoblíbené soupeřce podlehla 2:6, 6:3, 4:6. Aktuální česká jednička tak nenaváže na semifinále z Indian Wells.
Linda Nosková končí v Miami hned na úvod (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Cirsteaová 2:6, 6:3, 4:6

Aktuální česká jednička Nosková narazila na Cirsteaovou už na třetím turnaji v řadě a souboj v Miami mohla zahájit tím nejlepším možným způsobem. Rumunka jí po několika chybách nabídla dva brejkboly v řadě, ovšem obě hrozby s přehledem zlikvidovala a podání si uhájila. Češka pak měla nakročeno k zisku svého servisu, ale hráčky vyhnalo z kurtu deštivé počasí.

Ke srovnání skóre na 1:1 došlo až po skoro tříhodinové pauze. V dalším průběhu úvodního setu se však Noskové vůbec nedařilo. Za stavu 1:2 vyrobila pár chyb, na brejkbol soupeřky vyhodila forhend a pak nevyužila celkem tři vlastní brejkbolové šance, což znamenalo výrazný náskok 4:1 pro Cirsteaovou.

Nosková za tohoto stavu přežila stav 0:40 a celkem čtyři brejkboly a ještě udržela naději na zisk prvního setu. Jenže Cirsteaová se nenechala zahozením velké šance na brejk rozhodit, snadno upravila na 5:2 a toto dějství po dvojchybě české hráčky uzavřela již na returnu.

Začátek druhého setu byl ze strany Noskové mnohem lepší. Česká tenistka dělala méně chyb a za stavu 1:1 slavila svůj první brejk v zápase. Zatímco vsetínská rodačka seřídila mířidla a takřka vůbec nechybovala, Cirsteaová začala kupit chyby a pustila Noskovou do vedení 4:1 se dvěma brejky.

Vzápětí obě hráčky zaváhaly na servisu a Nosková při skóre 5:2 stále vedla o dva brejky. Pak ovšem došlo k dalšímu zhruba hodinovému přerušení kvůli dešti. Jedinečnou šanci poslat utkání do rozhodujícího setu si česká hráčka nakonec ujít nenechala, i když druhé dějství nedopodávala a získala jej až za stavu 5:3 na returnu.

Hned v úvodu poslední sady musela Nosková řešit nepříjemnou komplikaci, jelikož už potřetí v řadě ztratila vlastní servis. Cirsteaová si naopak tentokrát podání uhájila a zvýšila na 2:0. O pár minut později měla Češka dva brejkboly po sobě, ale možnost srovnat na 3:3 nevyužila.

Cirsteaová už pak další komplikace na svém servisu nedovolila. Rumunská veteránka, která znovu potvrdila vynikající a stabilní formu v rámci poslední sezony kariéry, si náskok pohlídala a po zhruba dvou hodinách boje podnikla úspěšnou odvetu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková padla s Cirsteaovou už podruhé během posledních týdnů. Na Rumunku nenašla recept na tisícovkách v Dubaji ani teď v Miami a mezitím ji po obrovské bitvě porazila před dvěma týdny na podniku stejné kategorie v Indian Wells, kde si zahrála své první letošní čtvrtfinále a zároveň semifinále.

Na parádní jízdu v kalifornské poušti však nedokázala navázat a v Miami ztroskotala hned na úvod. V tomto dějišti se jí nedařilo ani v minulosti a jejím maximem zůstává třetí kolo z roku 2024. V letošní sezoně se jednalo o její šestý turnaj a první, na kterém nedokázala ukořistit alespoň jednu výhru.

Cirsteaová upravila svou skvělou letošní bilanci, jež zahrnuje triumf na domácí půdě v Kluži, na 16:4 a porve se o postup do závěrečných kol v Miami. Semifinalistka ročníku 2023 bude ve třetím kole čelit Elise Mertensové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
20.03.2026 22:22
Neoblíbená? Mají to 2:2. Ne že by ta dnešní prohra nebyla zklamáním, zejména jdyž ji teď v IW porazila, byť to bylo vyrovnané.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 22:23
Ano, neoblíbená. Už to píšu níže. Sice je to 2:2, ale pokaždé se na výhru Linda nadřela a klidně to mohlo být 0:4... Navíc je vidět i na kurtu, že se jí proti robotický hře Cirstey prostě nehraje dobře.
Kapitan_Teplak
20.03.2026 22:38
Je to prostě kvalitní hráčka, takže se Linda na výhru holt vždycky nadřela.
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 22:21
Muška chce dovršit Czech colapse day?
Příšerný, co tam natropila za poslední dva tři gemy a přišla tak o první set.
sojka1
20.03.2026 22:24
posledni volej, neuveritelny..... :-((
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 22:48
ano, neuvěřitelný. Měl by patřit do anti HL spolu s míčem Terky x MP.
Kapitan_Teplak
20.03.2026 22:25
6 BB v řiti a set projede prvním nabídnutým
frenkie57
20.03.2026 22:29
Jestli to projede i Karolína, tak na celé Miami hažu bobek.
tenisman1233
20.03.2026 22:07
Lindě dnes vůbec nemohlo,že se zápas přerušoval.Musela se pořád rozehrávat a k tomu to nebyl úplně její den.
aligo
20.03.2026 21:41
Soranka si výhru zcela zasloužila, to bez debat. Linda na to dnes neměla a to, že ji porazila zrovna Soranka není nic hrozného. Ta hraje ve velké pohodě. Díky tomu, že Linda prohrála se Sorankou, mě prohra Lindy tolik nemrzí.
Terka bohužel nemá hlavu na to, aby zvládala teibreaky, na tom bude muset hodně zapracovat....
paddy
20.03.2026 21:28
NNND - Nosková nestačila na důchodkyni smile
a co víc letošní h2h 1:2 smile
------------
Soranka skvěle smile smile smile
za pár dní 36 let, zraje jako víno, je to dobrý ročník smile

místo highlights si dejte tři fotečky a můžete jít spát smile
Kapitan_Teplak
20.03.2026 22:28
Moc oblečená
tenisman1233
20.03.2026 21:23
Nemyslím si,že by cirstea byla lindina neoblíbená soupeřka(po dnešním zápase bilance 2:2).
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 21:38
Bohužel je, taky to mohlo být letos 0:3.
aligo
20.03.2026 21:41
Ale není
com
20.03.2026 21:20
Jedna za smilekovou
A jeden za Valentovou
chlebavevaju
20.03.2026 21:21
Mel sis to to druhý nechat na samostatný článek, už je venku.
Mony
20.03.2026 21:18
Tak kdo nám tam zbyl?
Muška jenom zlatá!
Vlasně ješťě Jahůdka
chlebavevaju
20.03.2026 21:16
Klasika, první týden, první kola a turnaj prakticky bez české stopy. Kvantita nerovná se kvalita. Většina hráčů šedý průměr, kdy vyjde jeden - dva turnaje za rok.
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.03.2026 21:23
V IW jsme měli jedno SF (právě Linda N.). A u Perského zálivu těsně před válkou naše šampionky vyhrály Dubaj a Dauhá. Nemůže být každý turnaj posvícení. Uvidíme, jak naši kluci. Obávám se, že Kuba moc daleko nedojde.
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.03.2026 21:24
Pardon. Oprava. Abu Dhabí a Dauhá.
Mantra
20.03.2026 21:24
O tom tu celou dobu tlachame. Jen někteří mají růžové brýle a pro ně jsou takové názory kacířské
chlebavevaju
20.03.2026 21:27
Pravda občas bolí, zvlášť když se ji snažíme vidět jinak.
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 22:07
hlavně odborně
sojka1
20.03.2026 21:30
jo takhle..... pohrbivat dvacetilety holky a pak se tu jeste vyblit je tedy osvicene.... a hned mam "aha zazitek"!
chlebavevaju
20.03.2026 21:35
Ja teda nevim, ale blit tady vidim jiny, a to doslova.
frenkie57
20.03.2026 21:37
