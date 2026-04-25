Parádní skalp pro Noskovou a Bouzkovou! V Madridu skolily grandslamové šampionky
Bouzková/Nosková – Ostapenková/Routliffeová 6:7, 7:5, 10:6
Nosková i Bouzková se soustředí hlavně na dvouhru. Bouzková už nějaké úspěchy z deblových soutěžích má, kdežto Noskové se v této disciplíně moc nedaří. Naopak Ostapenková už slavila singlový i deblový triumf na grandslamu a rovněž Routliffeová má dva, i když oba ze čtyřhry.
Ostapenková s Routliffeovou tak logicky byly v prvním kole na antukové tisícovce v Madridu v pozici favoritek. Od začátku se však hrálo vyrovnaně a o vítězkách se rozhodlo až v super tie-breaku a po dvou hodinách a 13 minutách boje.
České duo klidně mohlo vyhrát ve dvou setech. V tom úvodním však po likvidaci setbolů na returnu nevyužilo vlastní šanci na příjmu a padlo poměrem 2:7 v tie-breaku. Ve druhém nedokázaly Nosková s Bouzkovou proměnit tři setboly v řadě na vlastním servisu, ovšem při druhém pokusu už nezaváhaly a rozhodující set si vynutily. V něm prohospodařily náskok 4:0, ale nakonec super tie-break ovládly 10:6.
Pro Bouzkovou a Noskovou se jedná o společnou premiéru ve čtyřhře, nicméně párkrát už v této disciplíně proti sobě nastoupily. Po parádním skalpu nasazených čtyřek a grandslamových šampionek se jim otevřela cesta do závěrečných kol v Madridu.
Už další kolo však může být hodně složité. Českou dvojici totiž čekají další elitní deblistky. A sice Kristina Mladenovicová a Aleksandra Kruničová.
