Parádní skalp pro Noskovou a Bouzkovou! V Madridu skolily grandslamové šampionky

DNES, 15:59
WTA MADRID - Linda Nosková s Marií Bouzkovou zazářily fenomenálním skalpem v úvodním kole deblové soutěže na prestižní tisícovce v Madridu. Naše duo si po obrovské bitvě vyšláplo na nasazené čtyřky a grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Erin Routliffeovou. Zápas trval přes dvě hodiny a Češky nakonec vyválčily vítězství 6:7, 7:5, 10:6.
Marie Bouzková a Linda Nosková během BJK Cupu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bouzková/Nosková – Ostapenková/Routliffeová 6:7, 7:5, 10:6

Nosková i Bouzková se soustředí hlavně na dvouhru. Bouzková už nějaké úspěchy z deblových soutěžích má, kdežto Noskové se v této disciplíně moc nedaří. Naopak Ostapenková už slavila singlový i deblový triumf na grandslamu a rovněž Routliffeová má dva, i když oba ze čtyřhry.

Ostapenková s Routliffeovou tak logicky byly v prvním kole na antukové tisícovce v Madridu v pozici favoritek. Od začátku se však hrálo vyrovnaně a o vítězkách se rozhodlo až v super tie-breaku a po dvou hodinách a 13 minutách boje.

České duo klidně mohlo vyhrát ve dvou setech. V tom úvodním však po likvidaci setbolů na returnu nevyužilo vlastní šanci na příjmu a padlo poměrem 2:7 v tie-breaku. Ve druhém nedokázaly Nosková s Bouzkovou proměnit tři setboly v řadě na vlastním servisu, ovšem při druhém pokusu už nezaváhaly a rozhodující set si vynutily. V něm prohospodařily náskok 4:0, ale nakonec super tie-break ovládly 10:6.

Pro Bouzkovou a Noskovou se jedná o společnou premiéru ve čtyřhře, nicméně párkrát už v této disciplíně proti sobě nastoupily. Po parádním skalpu nasazených čtyřek a grandslamových šampionek se jim otevřela cesta do závěrečných kol v Madridu.

Už další kolo však může být hodně složité. Českou dvojici totiž čekají další elitní deblistky. A sice Kristina Mladenovicová a Aleksandra Kruničová.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
25.04.2026 16:33
antukovému bohu se neodmlouvá, natož aby se vyčítalo
Tomas_Smid_fan
25.04.2026 16:33
pod hanze
Krisboy
25.04.2026 16:11
smile Pupík
smile Maruška
Tomas_Smid_fan
25.04.2026 16:31
smile
misa
25.04.2026 16:41
Mohly by spolu zkusit i další turnaje smile
hanz
25.04.2026 16:11
Za to Pšonička v pořádným lese, když prohrává s tou emerickou objížděčkou ITF turnajů Li.... to bude v týmu pořádný zemětřesení... aby to neschytal i Rafík
aligo
25.04.2026 16:54
S tou objížděčkou ITF turnajů, která letos na žádném nebyla?
aligo
25.04.2026 16:55
Vlastně ani v loňském roce
The_Punisher
25.04.2026 17:04
Jen provokuje Ale hra Ann opravdu Igušce nechutná
