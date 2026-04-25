Další krutá rána pro Šwiatekovou. V Madridu končí, kurt opouštěla v slzách
Šwiateková – Liová 6:7, 6:2, 0:3 / skreč
Prostě se nedaří. Šwiateková nemá letos ideální formu ani výsledky, a v Madridu ji navíc zastavily zdravotní potíže. Předloňská šampionka a finalistka ročníku 2023 začala ve španělské metropoli drtivým vítězstvím nad Darjou Snigurovou, ale další postup už neslavila.
S obrovskou outsiderkou Liovou měla od začátku zápasu problémy, kupila nevynucené chyby a úvodní set ztratila prohrou 4:7 v tie-breaku. Možná by vše bylo jinak, kdyby za stavu 6:5 využila jeden ze dvou setbolů na returnu.
Ve druhém dějství totiž dokázala nastolit dominanci a Američance povolila pouhé dvě hry. Na začátku rozhodujícího dějství si však vyžádala pauzu na ošetření a nechala si zkontrolovat životní funkce. Brejkboly v prvním gamu neproměnila a postupně se ocitla v manku 0:3 a 0:30.
Za takto nepříznivého stavu už polská hvězda odmítla v utkání pokračovat. Liové, která upravila svou bilanci s hráčkami TOP 10 žebříčku na 2:11 (v Miami 2022 porazila Anett Kontaveitovou), podala ruku a pak v slzách opustila kurt Arantxy Sánchezové.
Pro Šwiatekovou je Madrid velmi oblíbeným turnajem. V minulosti se v Caja Mágica představila celkem čtyřikrát a pokaždé postoupila minimálně do osmifinále. Po dnešní skreči tak zaznamenala svůj nejhorší výsledek na tomto podniku.
Ve druhé polovině loňské sezony dokázala Šwiateková ovládnout Wimbledon, Cincinnati a Soul. Vypadalo to, že je po více než roční absenci finálové účasti definitivně zpátky. Jenže poslední měsíce naznačují, že krize stále trvá.
V aktuálním roce odehrála šest turnajů a ani jednou neprošla do semifinále. Nedaří se jí ani na oblíbené antuce, na které čtyřnásobná šampionka French Open vypadla ve čtvrtfinále ve Stuttgartu a nyní ve třetím kole v Madridu. Nová spolupráce s trenérem Franciscem Roigem tak zatím nefunguje, stejně jako příprava na antukové jaro v akademii Rafaela Nadala.
