Další krutá rána pro Šwiatekovou. V Madridu končí, kurt opouštěla v slzách

DNES, 17:23
WTA MADRID - Iga Šwiateková nezlomí letošní krizi ani na oblíbeném turnaji kategorie WTA 1000 v Madridu. Jedna z největších adeptek na titul naopak končí již ve třetím kole, ve kterém musela skrečovat třísetovou bitvu s obrovskou outsiderkou Ann Liovou. Polská hvězda dokonce opouštěla kurt v slzách.
Iga Šwiateková v Madridu po skreči končí (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Šwiateková – Liová 6:7, 6:2, 0:3 / skreč

Prostě se nedaří. Šwiateková nemá letos ideální formu ani výsledky, a v Madridu ji navíc zastavily zdravotní potíže. Předloňská šampionka a finalistka ročníku 2023 začala ve španělské metropoli drtivým vítězstvím nad Darjou Snigurovou, ale další postup už neslavila.

S obrovskou outsiderkou Liovou měla od začátku zápasu problémy, kupila nevynucené chyby a úvodní set ztratila prohrou 4:7 v tie-breaku. Možná by vše bylo jinak, kdyby za stavu 6:5 využila jeden ze dvou setbolů na returnu.

Ve druhém dějství totiž dokázala nastolit dominanci a Američance povolila pouhé dvě hry. Na začátku rozhodujícího dějství si však vyžádala pauzu na ošetření a nechala si zkontrolovat životní funkce. Brejkboly v prvním gamu neproměnila a postupně se ocitla v manku 0:3 a 0:30.

Za takto nepříznivého stavu už polská hvězda odmítla v utkání pokračovat. Liové, která upravila svou bilanci s hráčkami TOP 10 žebříčku na 2:11 (v Miami 2022 porazila Anett Kontaveitovou), podala ruku a pak v slzách opustila kurt Arantxy Sánchezové.

Pro Šwiatekovou je Madrid velmi oblíbeným turnajem. V minulosti se v Caja Mágica představila celkem čtyřikrát a pokaždé postoupila minimálně do osmifinále. Po dnešní skreči tak zaznamenala svůj nejhorší výsledek na tomto podniku.

Ve druhé polovině loňské sezony dokázala Šwiateková ovládnout Wimbledon, Cincinnati a Soul. Vypadalo to, že je po více než roční absenci finálové účasti definitivně zpátky. Jenže poslední měsíce naznačují, že krize stále trvá.

V aktuálním roce odehrála šest turnajů a ani jednou neprošla do semifinále. Nedaří se jí ani na oblíbené antuce, na které čtyřnásobná šampionka French Open vypadla ve čtvrtfinále ve Stuttgartu a nyní ve třetím kole v Madridu. Nová spolupráce s trenérem Franciscem Roigem tak zatím nefunguje, stejně jako příprava na antukové jaro v akademii Rafaela Nadala.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
25.04.2026 18:19
PTP
25.04.2026 18:17
Darina nebyla v boxu vidět, jenom Franta Červený a ještě jeden maník. Je to celý takový divný.
Saulnier
25.04.2026 18:10
Zachytil som info o nejakých zdravotných problémoch, ale v článku ani ťuk o tom. No možno bol problém aj stav 0:3, uvidíme, nejaká info ešte určite vypláva
Nola
25.04.2026 18:39
Iga sa dala osetrovat na kurte, videla som iba uchytkom v pozadi, ale za akeho stavu si nespominam, vykonavala som aj ine cinnosti, nesudim nikoho, ma nato narok
Saulnier
25.04.2026 18:46
Má, uvidíme, či sa potvrdí niečo konkrétne. O zdravotných problémoch vo všeobecnosti sa píše aj v článku, aby som sa opravil, tak uvidíme
pantera1
25.04.2026 17:40
Vlasatá Kapybara má na ni blahodárný účinek.
chlebavevaju
25.04.2026 17:26
Není mi jí líto, pokřivenější charakter aby člověk v WTA pohledal.
