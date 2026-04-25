Češi na turnajích: 14 nadějí hraje v Římě, Valentová musí prestižní turnaj Masters vynechat
Probíhající turnaje
WTA 1000 Madrid | ATP Masters 1000 Madrid
Nadcházející turnaje
WTA 1000 Řím | ATP Masters 1000 Řím
Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)
Karolína Muchová – Řím | French Open
Linda Nosková – Řím | French Open
Marie Bouzková – Řím | Štrasburk | French Open
Sára Bejlek – Řím | WTA 125 Paříž | Štrasburk | French Open
Kateřina Siniaková – WTA 125 La Bisbal | Řím | French Open
Markéta Vondroušová – Řím | French Open
Barbora Krejčíková – WTA 125 La Bisbal | Řím | WTA 125 Parma | French Open
Tereza Valentová – WTA 125 Saint-Malo | Řím | WTA 125 Paříž | French Open
Nikola Bartůňková – Řím kvalifikace | WTA 125 Paříž kvalifikace | French Open
Jiří Lehečka – Řím | Hamburk | French Open
Jakub Menšík – Řím | Valencie challenger | Hamburk | French Open
Tomáš Macháč – Řím | French Open
Vít Kopřiva – Řím | French Open
25. dubna
19:00 | Entry list WTA 500 Štrasburk (od 17. do 23. května)
Dvě české tenistky se rozhodly odehrát poslední přípravný turnaj na French Open v týdnu před startem antukového grandslamu ve Štrasburku. Na francouzské pětistovce budou v hlavní soutěži účinkovat Marie Bouzková a Sára Bejlek. Loňská šampionka Jelena Rybakinová bude naopak odpočívat a nejvýše nasazenými budou Jekatěrina Alexandrovová, Iva Jovicová, Madison Keysová a Clara Tausonová.
19:00 | Entry list ATP 500 Hamburk (od 17. do 23. května)
Fantastické obsazení tradičně slibuje pětistovka v Hamburku v týdnu před French Open. Z TOP 10 mají dorazit Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton a Lorenzo Musetti. Chybět nebude ani loňský vítěz Flavio Cobolli. V silné konkurenci se představí Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Druhý pod čarou pro hlavní soutěž je Tomáš Macháč.
Divoké karty: Justin Engel, Jan-Lennard Struff
19:00 | Entry list ATP 250 Ženeva (od 17. do 23. května)
Také o kategorii menší turnaj v Ženevě se může pochlubit hvězdnými jmény. Start ve švýcarském městě mají v plánu Casper Ruud, Taylor Fritz a Alexander Bublik. V hlavní soutěži zatím českého tenistu nenajdeme, ale Vít Kopřiva je sedmý pod čarou. Novak Djokovič zřejmě loňský triumf obhajovat nebude.
19:00 | Entry list WTA 250 Rabat (od 18. do 23. května)
Podstatně slabší obsazení než pětistovka ve Štrasburku bude mít menší akce v marockém Rabatu. Nasazenou jedničkou by v tuto chvíli byla 39. hráčka světa Janice Tjenová. Z aktuální TOP 50 žebříčku se chystají přijet už jen Laura Siegemundová a Jessica Bouzasová. Žádná česká tenistka se nepřihlásila.
16. dubna
18:00 | Valentová musí vynechat Řím
Terezu Valentovou čeká na jaře nejen antuková část sezony, ale také úplně jiné povinnosti mimo tenisové kurty. Česká hvězdička v posledním rozhovoru pro CANAL+ Sport prozradila své další plány a také důvod, proč nebude startovat na prestižní tisícovce v Římě. Více informací najdete v článku.
15. dubna
09:00 | Entry list French Open (od 24. května do 7. června)
Pomalu se blíží i druhý grandslam sezony French Open. V ženské dvouhře se zatím omluvily pouze Varvara Gračovová a Sonay Kartalová. Hrací pole vede světová jednička Aryna Sabalenková a titul bude obhajovat Coco Gauffová. Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
Mužská dvouhra má zatím jen dvě omluvenky, a to od úřadujícího šampiona Carlose Alcaraze a domácího Arthura Cazauxe. Největším favoritem bude loňský finalista a světová jednička Jannik Sinner, který může zkompletovat kariérní Grand Slam. Z Čechů si zahrají hlavní soutěž Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
7. dubna
18:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Řím (od 5. do 17. května)
Největší domácí hvězdou na prestižní tisícovce v Římě bude obhájkyně titulu Jasmine Paoliniová. Zatím je přihlášená kompletní TOP 10 v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Z Češek budou hrát hlavní soutěž Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová. Tereza Valentová sice v seznamu figuruje, ale už předem avizovala, že kvůli školním povinnostem turnaj vynechá. Kvalifikaci bude hrát Nikola Bartůňková.
Divoké karty: Nuria Brancacciová, Lucia Bronzettiová, Tyra Caterina Grantová, Lisa Pigatová, Jennifer Ruggeriová, Lucrezia Stefaniniová, Martina Trevisanová
Stejně jako na předchozí akci v Madridu bude hrát hlavní soutěž i v Římě kvarteto Čechů. Konkrétně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvalifikaci absolvuje Dalibor Svrčina. Dorazí samozřejmě i domácí hvězda, loňský finalista a světová jednička Jannik Sinner. Naopak kvůli zranění bude chybět úřadující šampion Carlos Alcaraz.
Divoké karty: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Federico Ciná, Francesco Maestrelli, Luca Nardi
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál