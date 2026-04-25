Češi na turnajích: 14 nadějí hraje v Římě, Valentová musí prestižní turnaj Masters vynechat

DNES, 19:00
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová bude jednou z hlavních českých nadějí v Římě (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Probíhající turnaje

WTA 1000 MadridATP Masters 1000 Madrid

 

Nadcházející turnaje

WTA 1000 ŘímATP Masters 1000 Řím

 

Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)

Karolína Muchová – Řím | French Open

Linda Nosková – Řím | French Open

Marie Bouzková – Řím | Štrasburk | French Open

Sára Bejlek – Řím | WTA 125 Paříž | Štrasburk | French Open

Kateřina Siniaková – WTA 125 La Bisbal | Řím | French Open

Markéta Vondroušová – Řím | French Open

Barbora Krejčíková – WTA 125 La Bisbal | Řím | WTA 125 Parma | French Open

Tereza Valentová – WTA 125 Saint-Malo | Řím | WTA 125 Paříž | French Open

Nikola Bartůňková – Řím kvalifikace | WTA 125 Paříž kvalifikace | French Open

 

Jiří Lehečka – Řím | Hamburk | French Open

Jakub Menšík – Řím | Valencie challenger | Hamburk | French Open

Tomáš Macháč – Řím | French Open

Vít Kopřiva – Řím | French Open

 

25. dubna

19:00 | Entry list WTA 500 Štrasburk (od 17. do 23. května)
Dvě české tenistky se rozhodly odehrát poslední přípravný turnaj na French Open v týdnu před startem antukového grandslamu ve Štrasburku. Na francouzské pětistovce budou v hlavní soutěži účinkovat Marie Bouzková a Sára Bejlek. Loňská šampionka Jelena Rybakinová bude naopak odpočívat a nejvýše nasazenými budou Jekatěrina Alexandrovová, Iva Jovicová, Madison Keysová a Clara Tausonová.

19:00 | Entry list ATP 500 Hamburk (od 17. do 23. května)
Fantastické obsazení tradičně slibuje pětistovka v Hamburku v týdnu před French Open. Z TOP 10 mají dorazit Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton a Lorenzo Musetti. Chybět nebude ani loňský vítěz Flavio Cobolli. V silné konkurenci se představí Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Druhý pod čarou pro hlavní soutěž je Tomáš Macháč.

Divoké karty: Justin Engel, Jan-Lennard Struff

19:00 | Entry list ATP 250 Ženeva (od 17. do 23. května)
Také o kategorii menší turnaj v Ženevě se může pochlubit hvězdnými jmény. Start ve švýcarském městě mají v plánu Casper Ruud, Taylor Fritz a Alexander Bublik. V hlavní soutěži zatím českého tenistu nenajdeme, ale Vít Kopřiva je sedmý pod čarou. Novak Djokovič zřejmě loňský triumf obhajovat nebude.

19:00 | Entry list WTA 250 Rabat (od 18. do 23. května)
Podstatně slabší obsazení než pětistovka ve Štrasburku bude mít menší akce v marockém Rabatu. Nasazenou jedničkou by v tuto chvíli byla 39. hráčka světa Janice Tjenová. Z aktuální TOP 50 žebříčku se chystají přijet už jen Laura Siegemundová a Jessica Bouzasová. Žádná česká tenistka se nepřihlásila.

16. dubna

18:00 | Valentová musí vynechat Řím
Terezu Valentovou čeká na jaře nejen antuková část sezony, ale také úplně jiné povinnosti mimo tenisové kurty. Česká hvězdička v posledním rozhovoru pro CANAL+ Sport prozradila své další plány a také důvod, proč nebude startovat na prestižní tisícovce v Římě. Více informací najdete v článku.

 

15. dubna

09:00 | Entry list French Open (od 24. května do 7. června)
Pomalu se blíží i druhý grandslam sezony French Open. V ženské dvouhře se zatím omluvily pouze Varvara Gračovová a Sonay Kartalová. Hrací pole vede světová jednička Aryna Sabalenková a titul bude obhajovat Coco Gauffová. Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.

Mužská dvouhra má zatím jen dvě omluvenky, a to od úřadujícího šampiona Carlose Alcaraze a domácího Arthura Cazauxe. Největším favoritem bude loňský finalista a světová jednička Jannik Sinner, který může zkompletovat kariérní Grand Slam. Z Čechů si zahrají hlavní soutěž Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

7. dubna

18:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Řím (od 5. do 17. května)
Největší domácí hvězdou na prestižní tisícovce v Římě bude obhájkyně titulu Jasmine Paoliniová. Zatím je přihlášená kompletní TOP 10 v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Z Češek budou hrát hlavní soutěž Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová. Tereza Valentová sice v seznamu figuruje, ale už předem avizovala, že kvůli školním povinnostem turnaj vynechá. Kvalifikaci bude hrát Nikola Bartůňková.

Divoké karty: Nuria Brancacciová, Lucia Bronzettiová, Tyra Caterina Grantová, Lisa Pigatová, Jennifer Ruggeriová, Lucrezia Stefaniniová, Martina Trevisanová

Stejně jako na předchozí akci v Madridu bude hrát hlavní soutěž i v Římě kvarteto Čechů. Konkrétně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvalifikaci absolvuje Dalibor Svrčina. Dorazí samozřejmě i domácí hvězda, loňský finalista a světová jednička Jannik Sinner. Naopak kvůli zranění bude chybět úřadující šampion Carlos Alcaraz.

Divoké karty: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Federico Ciná, Francesco Maestrelli, Luca Nardi

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
25.04.2026 20:21
Dalík je v Římě ve finále, tak ostatní už snad můžou rovnou na RG
GaelM
29.03.2026 13:47
Zajímavě vypadají z českého pohledu páry v mužském deblu. V Maroku se po delší době představí dvojice Macháč+Vocel. A poněkud nečekané je rozdělení úspěšného páru Nouza+Rikl, první je taky přihlášený v Maroku, zatímco druhý hraje v Bukurešti s Adamem Pavláskem. Docela by mě zajímaly důvody, jestli to je něco dočasného nebo to zkoušejí od sebe. Po tom co na AO zahráli nejlepší turnaj kariéry by mi přišla škoda rozpustit sehranou dvojici a s Pavláskem to při vší úctě těžko bude lepší, ten poslední dva roky hledá sám sebe i vhodného parťáka...
Ondřej.Jirásek
29.03.2026 13:58
Tak to si mě teda překvapil, toho jsem si ani nevšiml. Doufám, že Nouza s Riklem budou pokračovat. Mají potenciál, tak snad se nic mezi nima nestalo. Ale je fakt divný, že nehrajou spolu.
Kuba4Win
29.03.2026 14:33
Právě a obzvláště na 250 kde mají klidně šanci i na titul
Alien
29.03.2026 13:15
Bejlek má jeden z nejlehčích losů!
com
29.03.2026 12:33
Těžký los pro Bouzkovou Vzdyt je nasazena jednicka, kterou ceka kvalifikantka a ve druhym kole hracka 2 stovky
Ondřej.Jirásek
29.03.2026 12:37
Jenže ty Belgičanky jsou bývalý juniorský hvězdy, Vandewinkel před týdnem měla 19 výher v řadě a Costoulas je taky obrovský talent a přijela po triumfu. Navíc antuka je Marušky nejhorší povrch a trápila se v Bogotě v minulosti i se slabšíma hráčkama. Navíc má ve svý půlce domácí Osorio, která vyhrála poslední dva ročníky a už třikrát kralovala.
bardunek666
29.03.2026 12:29
Sára sice těžký los, ale třeba se podaří na antuce najít formu z Abu Dhabí. Škoda, že nejela do Bogoty, tam šance na titul by byly vysoké a ideální turnaj na rozehrání.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
hanz
23.03.2026 19:37
Co? Počítám, že začnou tak v Ázyjy.
Mantra
23.03.2026 19:21
Pro Pixlu nemá cenu na antuku lézt. Regeneraci, rg, wimbl a pak dva tri turnaje na AO to zavrit.
cicek
14.03.2026 16:57
už se na vás chystám
Mony
14.03.2026 02:03
Kopřiva kvalda nic?
Mony
14.03.2026 02:01
Tak co Kubo? Jak se těšíš na obhajobu?
Mony
14.03.2026 01:57
Hlacně, že ho nezrušila Bejlek
Toho jsem se nejvíc bál
Mony
14.03.2026 01:57
Hlavně
misa
13.03.2026 20:30
Všechny tři jsou zralé na konec kariéry.
aligo
13.03.2026 21:12
Bohužel ...
aape
14.03.2026 09:02
Je to smutný, hlavně Krejča a Maki na okruhu chybí
com
14.03.2026 10:23
hlavně Karolína
PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
Kapitan_Teplak
13.03.2026 20:50
Koberci z Persie.
com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
