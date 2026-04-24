12. výhra v řadě. Siniaková s Townsendovou přežily další problémy a protáhly famózní sérii
Ealaová/Sönmezová – Siniaková/Townsendová 1:6, 5:7
Siniaková s Townsendovou v březnu zkompletovaly s pomocí triumfů v Indian Wells a Miami prestižní Sunshine Double a v deseti zápasech dohromady ztratily pouze jeden set. Na antuce v Madridu ale zatím v úplně nejlepší formě nejsou.
Na španělské tisícovce začaly prohraným setem a dvojici Ljudmyla Kičenoková, Desirae Krawczyková nakonec udolaly až poměrem 10:8 v super tie-breaku. Ten jim hrozil také v dalším utkání s obrovskými outsiderkami Ealaovou a Sönmezovou.
Česko-americká dvojice přitom měla osmifinálový duel výborně rozehraný a rychle vedla 6:1, 3:1. Pak ale třikrát po sobě ztratila servis a musela dotahovat nepříznivé skóre. Dokonce Filipínku a Turkyni pustila k setbolům na podání soupeřek. Obě hrozby však Siniaková s Townsendovou zlikvidovaly a v posledních dvou gamech nepovolily protivnicím ani jeden bod.
Siniaková s Townsendovou tak pokračují v neporazitelnosti trvající od začátku března. Ta momentálně čítá už 12 zápasů a neměla by skončit ani ve čtvrtfinále. V něm se nasazené dvojky utkají s Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou, nebo Coco Gauffovou a Robin Montgomeryovou.
Rodačka z Hradce Králové, která se může po skončení turnaje vrátit na post světové jedničky, působí v Madridu také ve dvouhře. Po výhrách nad Elvinou Kalievaovou a Annou Blinkovovou se poprvé v Caja Mágica probila do třetího kola dvouhry. Ve čtyřhře už tady naopak triumfovala po boku krajanky Barbory Krejčíkové v roce 2021.
