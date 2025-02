Nosková si v Dubaji poradila se soupeřkou i s deštěm. Po bitvě se Šnajderovou je v osmifinále

WTA DUBAJ - Linda Nosková (20) v Dubaji zvládla bitvu s jedenáctou nasazenou Dianou Šnajderovou (20) a i na třetím turnaji na Blízkém východě vyhrála minimálně dva zápasy. Ve složitém utkání, které bylo v každém setu přerušeno kvůli dešti, česká hráčka zvítězila 7:6, 4:6, 6:3 a zajistila si postup do osmifinále. Na prestižní tisícovce se dnes představí také Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.

Šnajderová – Nosková 6:7, 6:4, 3:6

Linda Nosková startuje třetí týden po sobě na prestižním turnaji na Blízkém východě a znovu zvládla porazit minimálně dvě soupeřky. Ve druhém kole v Dubaji zvládla bitvu s Dianou Šnajderovou. Dvacetiletou Češku nezastavilo ani špatné počasí, které zde nebývá zvykem. Zápas celkem čtyříkrát přerušil déšť a díky tomu se utkání protáhlo na tři hodiny.

Česká hráčka utkání nezačala dobře, ztratila úvodní tři hry a po dalším ztraceném podání prohrávala už 2:5. Následně však přestala dělat nevynucené chyby a skóre srovnala. Češku nerozhodila ani krátká pauza kvůli dešti a vysoušení kurtu před 12. gamem a sadu dotáhla do tie-breaku. V něm zlikvidovala tři setboly Rusky, svou první šanci proměnila pátým esem a získala úvodní set.

To byla bitva! ⚔️



Linda Nosková poráží světovou třináctku Dianu Shnaider ve třech setech!



Češka tak postupuje do osmifinále tisícovky v Dubaji! pic.twitter.com/scUa8SbmRT — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 18, 2025

Sebevědomí po vyhrané zkrácené hře si však česká hráčka do druhé sady nepřenesla. Ztratila první dvě hry na podání, nevyužila brejkbol a prohrávala už 0:3. Noskové se povedlo snížit na rozdíl jednoho gamu a začínala skóre otáčet. V tu chvíli však utkání znovu přerušil lehký déšť. Poté co se hráčky vrátily na kurt nebyl k vidění žádný brejk a Šnajderová poslala zápas do rozhodujícího setu.

I ten začala 35. hráčka světa ztraceným podáním. Netrvalo ale dlouho a díky několika vítězným úderům stav třemi vyhranými gamy v řadě otočila. Násedně přišla už čtvrtá pauza zůsobená deštěm, tentokrát hráčky opustily kurt. Přestávka více prospěla Noskové, která po návratu získala tři ze čtyř her a po třech hodinách od začátku duelu mohla slavit postup do osmifinále.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vsetínská rodačka přijela na Blízký východ po nepovedeném australském létu, během něhož vyhrála jen jeden ze čtyř duelů a obhajobu čtvrtfinále na Australian Open zakončila hned v úvodním kole. V jihozápadní Asii je ovšem úplně jinou hráčkou.

V Abú Zabí dominovala proti třem soupeřkám včetně Pauly Badosaové a došla do semifinále. Na předchozím podniku WTA 1000 v Dauhá suverénně přehrála hráčky TOP 20 Donnu Vekičovou a Julii Putincevovou a nebyla daleko od skalpu světové dvojky Šwiatekové.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.