Nosková: Ten mečbol mi snad ani nepřipomínejte, byla jsem připravená hrát i čtyřhru

Linda Nosková byla v předvečer 20. narozenin blízko, aby zajistila Česku postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Nakonec ale sobotní duel v Málaze proti favorizované Ize Šwiatekové prohrála 6:7, 6:4, 5:7 a Češky i kvůli následnému neúspěchu ve čtyřhře prohrály s Polskem 1:2 na zápasy. Nosková tak dala v rozhovoru s novináři najevo zklamání.

"Jsem na to trochu víc naštvaná, že jsem to nedokázala ukončit v tom druhém zápase. Ale taková utkání bývají. Už jsem si na to zvykla, že je tohle v tenise možné," uvedla Nosková.

Šestadvacátá hráčka světa nastupovala proti pětinásobné grandslamové vítězce Šwiatekové poté, co před ní Marie Bouzková porazila Magdalenu Frechovou. Češky vedly 1:0 na zápasy a Nosková mohla zajistit rozhodující druhý bod. Jenže neuspěla a duel s Polskem rozhodla čtyřhra. V ní Bouzková s Kateřinou Siniakovou prohrály se Šwiatekovou a Katarzynou Kawaou.

"Tu koncovku zápasu a poslední game jsem nezvládla úplně kdovíjak. Dva míče mi tam uletěly úplně zbytečně, takže jsem začátek toho gamu neměla nijak skvělý, abych to dotáhla do tie-breaku. Brejknout ji bylo v celém zápase a hlavně v tom třetím setu dost těžké," řekla Nosková.

Iga Swiatek forces the diciding doubles!



She takes the match 7-6(4) 4-6 7-5 to even the tie 1-1 #BJKCup | @iga_swiatek | @pzt_tenis pic.twitter.com/jRWCBvDjpN — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024

Česká tenistka zvlášť litovala neodvráceného druhého mečbolu. Po tvrdém servisu se jí za stavu 5:6 a 30:40 podařilo dostat světovou dvojku pod tlak, při voleji u sítě ale zahrála míč do autu a duel definitivně ztratila. "Ten (neodvrácený mečbol) mi snad ani nepřipomínejte. Stane se. Bohužel to bylo to nejhorší načasování," podotkla Nosková.

Poté, co po pauze absolvovala první utkání od konce srpna, byla spokojená, jak držela se světovou dvojkou Šwiatekovou krok. "Jako vždycky to s ní byl těžký zápas. Čekala jsem, že to nebude nic lehkého ani krátkého. Na to, že jsem ale nehrála tak dlouhou dobu, mi přišlo, že to bylo fajn," řekla.

Pozici české jedničky neřešila a cítila se dobře i po fyzické stránce. Věřila si, že si i na účast ve čtyřhře, zde ale dal kapitán Petr Pála přednost Bouzkové. "V singlu jsem na tom byla víceméně od začátku do konce fajn. Řekla bych, že jsem byla rozehraná a že by to bylo fajn i v tom deblu. Bylo to ale kapitánovo rozhodnutí," uvedla Nosková.

Statistiky zápasu Iga Šwiateková – Linda Nosková (@ Livesport / Enetpulse)

Letošní sezonu, v níž zaznamenala vedle posunu v žebříčku také první titul WTA na turnaji v Monterrey, hodnotila se smíšenými pocity. "Bylo tam hodně momentů nahoru dolů. Ale pokud to vezmu celkově, tak jsem vyhrála první titul a vylepšila si na některých grandslamech své maximum. Vždycky mám ale větší cíle, takže je co zlepšovat," uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.

Změny v realizačním týmu nechystá a těší se, že bude v budoucnu znovu reprezentovat. Pohár Billie Jean Kingové má u ni zvláštní pozici. "Dokud budu moct a budu nominovaná, tak budu tuto akci hrát. Je to pro mě skvělé a jsem ráda v takovém týmu. Je to pro mě speciální. O to víc, že jsem se na to jako malá odjakživa dívala," doplnila Nosková.