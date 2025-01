Noskovou čeká vítězka generálky, Bouzková vyzve ruskou kometu. Lehečka a Macháč jasnými favority

Linda Nosková (20) odstartuje na Australian Open obhajobu senzačního loňského čtvrtfinále. V úvodním kole nastoupí proti Claře Tausonové, která kralovala na generálce v novozélandském Aucklandu. Marie Bouzková (26) schytala jeden z nejtěžších možných losů a může v souboji s ruskou kometou Mirrou Andrejevovou jedině překvapit. Jiří Lehečka (23) a Tomáš Macháč (24) jsou v utkání prvního kola jednoznačnými favority. Vítězka posledních dvou ročníků Aryna Sabalenková (26) zahájí útok na hattrick.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 12. 1.

Češi v akci

Bouzková (ČR) - M. Andrejevová (14-) | John Cain Arena (01:00 SEČ)

Nosková (29-ČR) - Tausonová (Dán.) | 1573 Arena (02:30 SEČ)

Macháč (26-ČR) - Nagal (Indie) | 1573 Arena (04:00 SEČ)

Lehečka (24-ČR) - Tu (Austr.) | Margaret Court Arena (09:00 SEČ)



Obhajoba titulu

Sabalenková (1-) - Stephensová (USA) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Nosková začne obhajobu čtvrtfinále, Bouzková může překvapit

Linda Nosková loni v Melbourne Parku senzačně porazila tehdejší světovou jedničku Igu Šwiatekovou a probojovala se až do svého zatím jediného čtvrtfinále na grandslamových podnicích. S obhajobou postupu do závěrečných kol to bude mít velmi těžké a konečnou klidně může být hned první kolo proti Claře Tausonové. Talentovaná mladá Dánka totiž ovládla generálku v Aucklandu, kdežto Noskové se v přípravě vůbec nedařilo. Češka schytala výprask od Mirry Andrejevové a jasně prohrála s trápící se Mariou Sakkariovou.

Marie Bouzková zazářila hned v úvodním týdnu nové sezony v Brisbane, když vyřadila grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Viktorii Azarenkovou. Na Australian Open, kde je jejím maximem druhé kolo z ročníku 2022, se ale nevešla mezi nasazené a vyfasovala pro první kolo velmi těžký los. Pražská rodačka může na druhou stranu hrát naprosto uvolněně, protože proti nasazené čtrnáctce a loňské osmifinalistce Miře Andrejevové nastoupí jako výrazná outsiderka.

Macháč a Lehečka jsou jasnými favority

Tomáš Macháč nastoupí jako jasný favorit a neměl by mít s úvodním soupeřem žádné výraznější potíže, pokud tedy nebude zdravotně limitován. V loňské sezoně několikrát bojoval s křečemi a tento problém se znovu objevil před dvěma týdny v týmovém United Cupu, kde v semifinále nedotáhl do vítězného konce duel s Taylorem Fritzem a musel skrečovat. Proti Sumitovi Nagalovi, který figuruje až na konci elitní stovky žebříčku, by neměl ztratit větší počet sil. Očekává se hladké vítězství rodáka z Berouna, jenž si poprvé vyzkouší roli nasazeného na grandslamu.

Jednoznačným favoritem na postup do druhého kola je i předloňský čtvrtfinalista Jiří Lehečka. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP dorazil do Melbourne Parku po parádním vystoupení v Brisbane, kde získal svůj druhý kariérní titul a hrál deblové finále. Už třetím rokem po sobě tak odjede z Austrálie se skvělým výsledkem. Stejně jako krajan Macháč figuruje mezi nasazenými a také on má do prvního kola papírově snadného soupeře. S domácí divokou kartou Li Tuem, jehož žebříčkovým maximem je 174. místo, by neměl mít výraznější potíže.

Sabalenková zahájí útok na hattrick

V rámci večerního programu v Rod Laver Areně se představí světová jednička a největší favoritka Aryna Sabalenková. Běloruska bude útočit na hattrick v Melbourne, který se naposledy povedl Martině Hingisové v minulém tisíciletí. Na Australian Open vyhrála posledních 14 zápasů a set ztratila pouze v předloňském finále s Jelenou Rybakinovou. Letos dorazila coby úřadující šampionka obou hardových grandslamů a po triumfu v Brisbane. Se Sloane Stephensovou, která prohrála posledních osm duelů a na výhru čeká od Wimbledonu, by tak neměla mít problém.

Nedělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Todoniová (Rum.) - Qinwen Zheng (5-Čína)

2. Ruud (6-Nor.) - Munar (Šp.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Stephensová (USA) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Pouille (Fr.) - Zverev (2-Něm.)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Virtanen (Fin.) - Fils (20-Fr.)

2. Parryová (Fr.) - Vekičová (18-Chorv.)

3. Lehečka (24-ČR) - Tu (Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Blinkovová (-) - Savilleová (Austr.)



JOHN CAIN ARENA (od 1:00 SEČ)

1. Bouzková (ČR) - M. Andrejevová (14-)

2. Nišikori (Jap.) - Monteiro (Braz.)

3. Badosaová (11-Šp.) - Xinyu Wang (Čína) / nejdříve v 07:00 SEČ

4. Humbert (14-Fr.) - Gigante (It.)



1573 ARENA (od 1:00 SEČ)

1. Peraová (USA) - Mariaová (Něm.)

2. Nosková (29-ČR) - Tausonová (Dán.)

3. Macháč (26-ČR) - Nagal (Indie)

