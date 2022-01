Nový rekord! Cornetová udolala Halepovou a až při 63. účasti postoupila do čtvrtfinále grandslamů

Alizé Cornetová na letošním Australian Open absolvuje svou 63. kariérní účast na grandslamech a nepřestává překvapovat. Bývalá světová jedenáctka si ve druhém kole vyšlápla na jednu z největších favoritek Garbiñe Muguruzaovou, otočila manko setu a dvou brejků proti Tamaře Zidanšekové a po 13 letech a teprve podruhé v Melbourne Parku postoupila do osmifinále.

Svůj šestý útok na premiérové grandslamové čtvrtfinále podnikla proti letos neporažené Simoně Halepové. Finalistku ročníku 2018, která mezi nejlepší šestnáctku prošla se ztrátou pouhých 12 her, ve více než dvouapůlhodinové bitvě a úmorném vedru přetlačila 6-4 3-6 6-4 a stanovila nový rekord startů potřebných pro postup do čtvrtfinále největších akcí. Ten ještě před začátkem dnešního programu držela Tamarine Tanasugarnová (45).

A new chapter…



On her 63rd main draw appearance, @alizecornet is into her FIRST Grand Slam quarterfinal. The world No.61 upsets Simona Halep 6-4 3-6 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/PwlBeFTPDA