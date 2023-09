Obhájce titulu Alcaraz je bez problémů ve čtvrtfinále US Open. Zverev vyhrál řežbu se Sinnerem

Carlos Alcaraz (20) nemusel řešit na letošním US Open žádné výraznější komplikace ani ve čtvrtém zápase. Obhájce titulu a jeden z největších favoritů si v osmifinále poradil 6:3, 6:3, 6:4 s Matteem Arnaldim (22) a i při třetím startu ve Flushing Meadows postoupil do čtvrtfinále. O uhájení neporazitelnosti v dohraných zápasech v tomto dějišti se utká s Alexanderem Zverevem, který v noční pětisetové bitvě udolal Jannika Sinnera.

Carlos Alcaraz do aktuální sezony naskočil po zranění až v půlce února, a přesto dominuje na turnajích ATP a získal další grandslamový titul. Španělský supertalent, od něhož se po konci kariéry všech členů Big Three očekává absolutní dominance na mužském tenisovém okruhu, navíc letos zvládl 59 z 65 duelů, posbíral už šest trofejí a ještě týden bude světovou jedničkou.

Na US Open zatím nejeví známky sebemenší nervozity, ačkoli poprvé v kariéře obhajuje grandslamový triumf. Nejvýše nasazený ztratil po cestě do čtvrtfinále jediný set a v pondělí si snadno poradil s debutantem v osmifinále majorů Matteem Arnaldim. Včetně vystoupení ve Flushing Meadows postoupil na 12 ze 13 letošních turnajů minimálně do čtvrtfinále.

Statistiky zápasu Alcaraz - Arnaldi

Zatímco na generálkách odehrál osm zápasů a v sedmi z nich sehrál třísetovou bitvu, v New Yorku si počíná suverénně. Síly pošetřil úřadující wimbledonský vítěz také v premiérovém souboji s o dva roky starším Italem. Do utkání nastoupil s obvázaným levým stehnem, ale zřejmě se jedná jen o prevenci, protože duel měl od začátku pod kontrolou.

Favorit čelil jen jedné brejkbolové hrozbě. Tu sice odvrátit nedokázal a servis ztratil čistou hrou, nicméně Italovi nedovolil brejk potvrdit. V závěrečném gamu udeřil dalším brejkem a po dvou hodinách mohl slavit postup.

Simply too good @carlosalcaraz gets past Arnaldi in straight sets 6-3, 6-3, 6-4 to advance into the quarter-finals where he will face either Sinner or Zverev! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/z2lv6RANCO — ATP Tour (@atptour) September 4, 2023

Na US Open je ve čtvrtfinále i při třetím startu a stále v tomto dějišti neprohrál dohraný zápas. Při předloňském debutu vzdal právě ve čtvrtfinálové fázi Félixovi Augerovi-Aliassimemu a loni v ní odvrátil mečbol Jannika Sinnera a nakonec si došel pro svou nejcennější trofej. Po vítězství nad Arnaldim upravil svou bilanci v hlavních losech grandslamů na 40:8. V soubojích o semifinále na podnicích velké čtyřky má úspěšnost 3:2, poslední tři vyhrál.

"Odehrál jsem velmi solidní zápas a udělal málo chyb, takže jsem velmi spokojený," řekl Alcaraz v rozhovoru na kurtu. "Podívám se teď na zápas Jannika proti Saschovi. Určitě to bude pěkné utkání. Ať už postoupí kdokoliv, bude to pak těžké čtvrtfinále," doplnil.

Zverev – Sinner 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3

S Jannikem Sinnerem si Alcaraz mohl zahrát i letos, italský tenista si ale odvetu nezajistil. Už popáté pro něj skončilo US Open pětisetovou bitvou, letos v osmifinále podlehl stejně jako před třemi lety Alexanderu Zverevovi.

Německý tenista v noční pětisetové řežbě v extrémně náročných podmínkách pod zataženou střechou Arthur Ashe Stadium zvítězil v půl druhé ráno až po 4 hodinách a 41 minutách boje 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 a po čtvrté výhře v řadě upravil vzájemnou bilanci na 4:1. Ital už na začátku třetího setu bojoval s křečemi, přesto vydržel vzdorovat ještě další více než dvě hodiny.

Jannik Sinner is cramping against Alexander Zverev at the US Open.



Hopefully the cramps don't get worse. It's been a great match so far. pic.twitter.com/A6m71Dh5Ec — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023

"Jannik sice bojoval s křečemi, ale jinak měl fyzických sil víc než já. Byl jsem zničený a je jasné, že bez té velké podpory lidí bychom tenhle zápas nezvládli. Je to jeden z největších okamžiků mé kariéry," komentoval Zverev v rozhovoru na kurtu své nejdelší vystoupení na US Open.

"Tohle byl možná můj nejdelší zápas vůbec. Pro tyhle momenty žiju. Samozřejmě radši bych hrál kratší zápasy, ale tohle je přesně to, co mi chybělo, když jsem loni nemohl hrát. Hrát do noci před zaplněným stadionem," užíval si vítězství Zverev, který si loni v semifinále na French Open poranil kotník a sezona pro něj předčasně skončila.

Alexander Zverev and Jannik Sinner treated the #USOpen to a classic! pic.twitter.com/XJ5WBReKnJ — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023

Předloňský finalista Zverev vede ve vzájemné bilanci se svým příštím soupeřem Alcarazem 3:2, když v roce 2021 vyhrál hladce 2:0 na sety oba vzájemné duely na tvrdém povrchu a loni i jediné střetnutí na grandslamu (French Open). Poslední souboj letos na antuce v Madridu už ale ovládl o šest let mladší Španěl.

"Nevím, jak to tady dopadne. Ale jsem tu, abych hrál a budu bojovat až do konce. Po téhle bitvě to bude náročné, ale budu připravený," dodal šestadvacetiletý Zverev.

Dolní polovina pavouka už má čtvrtfinálové obsazení kompletní, Taylor Fritz v úterý vyzve trojnásobného šampiona Novaka Djokoviče a Frances Tiafoe si střihne derby s Benem Sheltonem.

• US OPEN •

New York, USA, tv. povrch, 65.000.020 dolarů

pondělní výsledky (4. 9. 2023) • Dvouhra - osmifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.) 6:3, 6:3, 6:4 Medveděv (3-) - De Minaur (13-Austr.) 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 Zverev (12-Něm.) - Sinner (6-It.) 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 Rubljov (8-) - Draper (Brit.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4