Medveděv v dusném New Yorku zpackal pět gamů v řadě. Odvetu s De Minaurem nakonec zvládl

US OPEN - Daniil Medveděv (27) na US Open porazil navzdory bleskově prohraným pěti gamům v řadě 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 Australana Alexe de Minaura (24) a oplatil mu porážky z posledních dvou vzájemných soubojů. Ve čtvrtfinále se předloňský šampion utká stejně jako před třemi lety s krajanem Andrejem Rubljovem (25).

Daniil Medveděv předloni na US Open získal svůj první a zatím stále jediný grandslamový titul. Při loňské obhajobě neztratil v prvních třech kolech ani set, ale v osmifinále ztroskotal na Nicku Kyrgiosovi.

Letos čtvrté kolo, které v New Yorku hrál pátý rok po sobě, zvládnul, i když si již tradičně neodpustil ztrátu koncentrace. Proti Alexi de Minaurovi, s nímž posledním dva souboje loni na halovém Masters v Paříži i před třemi týdny v Torontu prohrál, si ji vybral hned na začátku zápasu.

Brejkbol za stavu 1:1 ještě odvrátil a podání udržel, ale v dalších pěti gamech uhrál jen pět fiftýnů a po půl hodině ztratil první set, jehož závěr viditelně vypustil. Následně zamířil do šaten a dostal inhalátor od turnajového lékaře.

V následujících dvou dějstvích zápase hraném v dusných podmínkách pod zataženou střechou nečelil brejkbolu, ve čtvrtém setu zlikvidoval všechny tři hrozby ztráty servisu a nakonec zvítězil 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Vzájemnou bilanci upravil na 5:2.

"Někteří lidé se s horkem vyrovnávají lépe, jiní hůře. Myslím, že já v tomto nepatřím k nejlepším. Hodně s tím bojuju. Naštěstí se mi podařilo zvýšit úroveň své hry a odehrál jsem úžasné tři sety. Za to jsem moc rád a doufám, že na to dokážu navázat," komentoval Medveděv, který předchozí dva soupeře porazil v nočním zápase až více než hodinu po půlnoci.

Rubljov – Draper 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Do čtvrtfinále grandslamu postoupil teprve potřetí od svého předloňského triumfu. O již čtvrté semifinále na US Open během pěti let si bývalý vítěz Turnaje mistrů zahraje s krajanem Andrejem Rubljovem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 6:2.

Pětadvacetiletý Rubljov si v osmifinále poradil 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 s britským mladíkem Jackem Draperem a podeváté v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamů. Počtvrté a druhým rokem po sobě se mu to povedlo ve Flushing Meadows. Do semifinále se ale ještě na žádném majoru neprodral.

V odpoledním programu nezaváhal obhájce titulu a nasazená jednička Carlos Alcaraz, kterého ve čtrvtfinále vyzve Němec Alexander Zverev.

O čtvrtfinálovém obsazení ve spodní polovině pavouka se rozhodlo už v neděli. Taylor Fritz v úterý vyzve trojnásobného šampiona Novaka Djokoviče a Frances Tiafoe si střihne derby s Benem Sheltonem.

• US OPEN •

New York, USA, tv. povrch, 65.000.020 dolarů

pondělní výsledky (4. 9. 2023) • Dvouhra - osmifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.) 6:3, 6:3, 6:4 Medveděv (3-) - De Minaur (13-Austr.) 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 Zverev (12-Něm.) - Sinner (6-It.) 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 Rubljov (8-) - Draper (Brit.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4