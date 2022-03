Obhájce titulu Hurkacz v Miami vyřadil Medveděva a udržel Djokoviče v čele žebříčku

Hubert Hurkacz loni v Miami využil absence členů Big 3 a stal se prvním polským vítězem turnaje Masters 1000. Hvězdné trio Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič na Floridě chybí i letos a Hurkacz je opět (zatím) stále neporažen.



Po potvrzení role favorita proti Rinderknechovi, Karacevovi a Harrisovi si poradil i se světovou dvojkou Daniilem Medveděvem. 25letý Polák porazil o rok staršího soka 7-6 6-3 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



Hurkacz získal první tři gamy zápasu a za stavu 5-2 měl dva setboly při podání soupeře. Medveděv ale dokázal vyrovnat a rozhodoval tie-break. Polák v něm nevyužil další dva setboly, ale celkově pátý, který si vypracoval se štěstím špatně trefeným úderem, už proměnil.



Medveděv si v polovině druhé sady vyžádal krátkou zdravotní pauzu. Při poradě s lékaři držel za břicho, údajně měl závratě. A Hurkacz jeho indispozice využil. Ve druhém setu už nečelil brejkbolu, po podání ztratil jen pět míčků a po dvou brejcích se po necelých dvou hodinách hry mohl radovat z celkově 11. skalpu hráče Top 10 (bilanci proti nim má teď 11-17).



"Dnes byl klíčem k úspěchu return. Povedlo se mi zahrát spoustu povedených returnů a získat několik bodů hned po servisu, To mi pomohlo, protože výměny s Daniilem jsou sice zábavné, ale také hodně dlouhé. Dnes byla velká vlhkost, podmínky mi sedly více," komentoval polský vítěz, který si bilanci na Miami Open vylepšil na 12-1.







Medveděv, který od triumfu na loňském US Open opouští sedmý turnaj po sobě bez titulu, se vinou porážky nevrátí na post světové jedničky. Tou se stal poprvé před měsícem, po brzkém vyřazení z Indian Wells ale po pouhých třech týdnech klesl zpátky na 2. místo. V čele tak dál zůstává Srb Djokovič, přestože letos kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 odehrál jediný turnaj.



Hurkacz postoupil do semifinále turnaje Masters 1000 potřetí v kariéře. Jeho soupeřem v něm bude bude španělský teenager Carlos Alcaraz, nebo Srb Miomir Kecmanovič.



Hurkacz zůstal v soutěži posledním tenistou s alespoň jedním titulem z turnaje Masters 1000. První semifinálovou dvojici vytvořili už ve středu překvapivě Nor Casper Ruud a Argentinec Francisco Cerúndolo.



Hurkacz se může stát teprve čtvrtým tenistou, který v Miami obhájí titul. Dosud to dokázali jen André Agassi (1995-1996 a 2001-2002-2003), Federer (2005-2006) a Djokovič (2011-2012 a 2014-2015-2016).



Už dnes bude Hurkacz usilovat o finále ve čtyřhře po boku Američana Johna Isnera.

• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

čtvrteční výsledky (31. 03. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Hurkacz (8-Pol.) - Medveděv (1-Rus.) 7-6(7) 6-3