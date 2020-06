Obhájkyně titulu Andreescuová potvrdila svou účast na US Open

Andreescuová, která loni v New Yorku šokovala ziskem premiérového grandslamového titulu, se naposledy představila na loňském Turnaji mistryň v Shenzhenu. Kometa loňské sezony si však zranila koleno a před koronavirovou přestávkou se na turnaje nestihla podívat. Letošní sezona tak pro ni začne až v srpnu.

"US Open bude mít v mém srdci navždy výjimečné místo. Na dvorci Arthura Ashe jsem vyhrála svůj první grandslam a na loňský ročník nikdy nezapomenu. Jsem si jistá, že USTA udělala vše pro to, aby byli všichni zúčastnění v bezpečí."

Vedle dvacetileté Kanaďanky má z vyhlídky na restart sezony a plánované US Open radost i Angelique Kerberová. Šampionka z roku 2016 ale předeslala, že bude účast ještě zvažovat podle vývoje situace.

"Pokud budu mít dojem, že je bezpečnost všech zúčastněných zajištěná a podmínky jsou vyhovující, pak jdu do toho," řekla dvaatřicetiletá Němka ve svém podcastu. "Nebude to US Open, jaké z posledních let známe, to je jasné. Jisté ale je, že by to mělo být spravedlivé a že budou podmínky stejné pro všechny hráče," dodala.

Pořadatelé představili chystaná opatření ve středu. Hrát se bude bez diváků, tenisté budou mít omezené možnosti ubytování, tréninku a doprovodu. Do areálu s sebou například mohou brát jen jednu osobu. Takové podmínky někteří hráči v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem kritizovali. Srbský tenista prohlásil, že start v New Yorku ještě zváží.

Podobný postoj má zatím třeba i španělský obhájce loňského titulu Rafael Nadal či Rumunka Simona Halepová. Ta už se ale nechala slyšet, že nic není definitivní a podle vývoje situace ještě může názor změnit. Rozhodnutí zatím odložily i světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie či Petra Kvitová.