Obrat na poslední chvíli a dva odvrácené mečboly! Kvitová je po skoro dvou letech v osmifinále majorů. Doplnit ji může Plíšková

Petra Kvitová ještě před necelými třemi měsíci prožívala další podprůměrnou sezonu, na kontě měla pouhá dvě čtvrtfinále. Od půlky června ovšem zvládla 14 ze 17 duelů, po triumfu v Eastbourne došla do třetího kola Wimbledonu a v Cincinnati si zahrála své jubilejní 40. kariérní finále.

Na 30. titul sice nedosáhla, nicméně v New Yorku pokračuje v solidní formě a dál potvrzuje roli jednoho z černých koňů letošního ročníku. V úvodním kole zlikvidovala stav 2-5 a kvalifikantku Eriku Andrejevovou dorazila kanárem, ve druhém měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno a v dnešním neskutečně dramatickém zápase po více než dvouapůlhodinovém boji skolila 5-7 6-3 7-6(10) světovou desítku Garbiňe Muguruzaovou, s níž vyhrála už šestý souboj v řadě.

If a photo could talk A big win for @Petra_Kvitova , rallying from 2-5 in the 3rd set, saving 2 match points in a #USOpen thriller against Muguruza to reach R4! Final score: 5-7, 6-3, 7-6(10) pic.twitter.com/STS4XAnusd

Kvitová mohla utkání pohodlně vyhrát ve dvou setech, v obou se totiž dostala do vedení 4-2. Jenže v úvodním dějství se sérií dvojchyb o náskok připravila, dvojchybou pomohla Španělce i k druhému brejku a set po 45 minutách ztratila. Ve druhé sadě naopak soupeřce nenabídla jediný brejkbol.

Další vyházený game na servisu předvedla v šesté hře rozhodujícího dějství. Muguruzaové však nedovolila utkání dopodávat, ačkoli byla dva míčky od vyřazení. První infarktové stavy si pro své fanoušky připravila ve 12. gamu, kdy čelila celkem dvěma mečbolům. První odvrátila esem a na druhý vyrobila Muguruzaová chybu z forhendu. O vítězce musel rozhodnout super tie-break. Kvitová se v něm propracovala k vedení 8-5 a už to vypadalo, že si postup pohlídá.

Česká lvice ale nevyužila dva mečboly po sobě, nejdříve vyhodila forhend a následně neslavila úspěch s taktikou servis-volej. Vzápětí si zajistila třetí mečbol, ovšem ani ten kvůli zkaženém čopu z forhendu neproměnila. V následující výměně se skvěle ubránila, forhendovým winnerem po lajně si vypracovala další šanci zápas ukončit a pořádně a dlouho si zařvala své oblíbené "POJĎ". Čtvrtý mečbol už byl tím vítězným, Muguruzaová poslala forhend do sítě.

Kvitová se tak poprvé od semifinále na French Open 2020 (podzimní termín) probojovala do druhého týdne grandslamů a druhou sezonu po sobě bez osmifinálové účasti na podnicích velké čtyřky nezakončí. Navíc dnes přerušila sérii pěti nezdarů v tie-breacích rozhodujícího setu a zvládla takový duel poprvé od ledna 2019 (finále v Sydney s Ashleigh Bartyovou). V osmifinále grandslamů má úspěšnost 13-8.

Dvaatřicetiletá Češka nyní může vyrovnat své maximum ve Flushing Meadows, čtvrtfinále si v tomto dějišti zahrála v letech 2015 a 2017. Do cesty se jí postaví Jessica Pegulaová, se kterou vyhrála obě předchozí střetnutí.

Pegulaová na třetí pokus přešla přes třetí kolo domácího US Open. Osmadvacetiletá Američanka ve druhé sadě proti kvalifikantce Yue Yuan nevyužila mečbol, avšak v rozhodující sadě neztratila jediný game a 23letou Číňanku přehrála 6-2 6-7(6) 6-0. Do sbírky druhých týdnů na grandslamech jí chybí už jen Wimbledon. V osmifinále majorů je neporažena (3-0).

World number #8 Jessica Pegula improves to 34-16 in 2022, beating Yue Yuan 6-2, 6-7(6), 6-0 to reach the last 16 at the #USOpen for the first time in her career.



Won 90% of her first serve points, pretty impressive!



She will face Petra Kvitova on Monday. Should be great. pic.twitter.com/hzmDf9hfCf