Obrat z říše snů! Krejčíková přežila mečboly ve šlágru s Raducanuovou a vyzve Šwiatekovou

DNES, 16:38
Aktuality 14
WTA SOUL - Barbora Krejčíková (29) byla jeden míček od konce na probíhající pětistovce v jihokorejském Soulu. Bývalá vítězka French Open a Wimbledonu ovšem předvedla neskutečný obrat a udolala v souboji grandslamových šampionek 4:6, 7:6, 6:1 Emmu Raducanuovou (22), přestože britská hvězda podávala na vítězství a měla tři mečboly. Ve čtvrtfinále česká tenistka vyzve největší favoritku a nasazenou jedničku Igu Šwiatekovou.
Barbora Krejčíková předvedla v Soulu neskutečný obrat (© GLYN KIRK / AFP)

Krejčíková – Raducanuová 4:6, 7:6, 6:1

Do Soulu dorazila Krejčíková ve velmi solidní formě. V posledních týdnech zapsala osmifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na grandslamovém US Open a vrátila se do TOP 40 žebříčku. V prvním kole v jihokorejské metropoli i díky vynikajícímu výkonu dominovala a dobře rozehraný měla i šlágr druhého kola s Raducanuovou.

Krejčíková v premiérovém vzájemném souboji diktovala tempo hry a Raducanuová se hlavně bránila, což se jí dařilo skvěle. Česká tenistka nepotvrdila ve čtvrtém gamu brejk a v deváté hře nevyužila brejkbolovou šanci. Raducanuová nakonec servis udržela a od té doby to šlo s Krejčíkovou z kopce. Brněnská rodačka začala kupit až příliš velké množství nevynucených chyb a hlavně kvůli nim dlouho tahala za kratší konec.

Game za stavu 4:5 vůbec nezvládla a Raducanuová šla po dvojchybě Češky a bezmála hodině hry do vedení. Krejčíková pak v úvodním gamu druhého dějství soupeřce sebrala podání. V následujících čtyřech hrách však získala jen jeden bod a dostala se do manka 1:4. Raducanuové nedovolila utkání doservírovat, přestože měla Britka mečbol. Za stavu 5:5 však nevyužila náskok 30:0 a s chybami bojovala i v tie-breaku.

Zkrácená hra nabídla pořádné drama. Krejčíková opět bojovala s vlastními chybami a prohrávala už 2:5. Postupně ale zlikvidovala další dva mečboly Raducanuové a aktivní hrou využila svůj celkově čtvrtý setbol, když Britka za stavu 11:10 pro Krejčíkovou nedokázala vrátit dělový forhend z rakety Češky.

V rozhodujícím setu se jako první dostala k brejkbolům Raducanuová. Krejčíková však těsný třetí game ustála a ve zbytku zápasu soupeřku doslova zničila. Od stavu 2:1 získala hlavně díky aktivní hře čtyři gamy po sobě a Raducanuové v nich povolila dohromady jen čtyři body. Bez pěti minut se hrálo tři hodiny a Krejčíková bitvu uzavřela esem.

Krejčíková, která zahájila kvůli vleklému zranění zad letošní sezonu až v polovině května, v Soulu debutuje a ještě odehraje minimálně dva zápasy. Startuje totiž také v deblové soutěži s krajankou Kateřinou Siniakovou. V pátek by měly společně absolvovat čtvrtfinále proti Su-Wei Hsieh a Jaqueline Cristianové.

Nejdříve ale Krejčíková nastoupí ke čtvrtfinále singlového turnaje. V něm vyzve nasazenou jedničku, úřadující wimbledonskou šampionku a největší favoritku turnaje Šwiatekovou. S polskou hvězdou se naposledy střetla loni na Turnaji mistryň a padla ve třech setech. Ve vzájemné bilanci vede 3:2 Šwiateková.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Clara Tausonová s Mayou Jointovou, Siniaková se Suzan Lamensovou a Ella Seidelová s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

14
pantera1
18.09.2025 17:16
Gratulka holkám a klukům. I Vítek dnes zabodoval. Většina postupuje dál. To je super .
Reagovat
Juras69
18.09.2025 17:04
Koukal jsem. Neuvěřitelné, co dokáže Bára vykouzlit pod tlakem????????
Reagovat
zfloyd
18.09.2025 16:54
chudák Emička
Reagovat
com
18.09.2025 16:58
to už sem psal taky pod clanek Kačenky
Reagovat
tommr
18.09.2025 16:52
Bára se díky postupu do čtvrtfinále posune v žebříčku před Markétu Vondroušovou. Obě mají nasazení na AO na dosah ruky ...
Polepší si samozřejmě i Katka Siniaková která už má snad pro letošek jistotu že nevypadne z top-100 ...
Reagovat
George_Renel
18.09.2025 16:43
Mám ale obavu, že proti Polce to dopadne jako proti Taylor, že dojdou síly.
Ale výkon je příslibem pro příští sezónu. Je ještě potřeba nahrát body, aby se na AO dostala na nasazenou pozici.
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.09.2025 16:53
Tak jestli ji porazí jako Taylor, tak to bude fajne
Reagovat
tommr
18.09.2025 16:55
asi myslel prohru s Pegulou ...
Reagovat
George_Renel
18.09.2025 16:57
Přesně, mohl jsem to napsat lépe.
Reagovat
com
18.09.2025 16:58
a nebo vyhru nad Navarrosmile
Reagovat
subaru
18.09.2025 16:43
No je to naše nejlepší hráčka. Je to o nervy ale budiž. Musíme s tím žít.
Reagovat
Blondie
18.09.2025 16:42
Paráda, Báro :D
Reagovat
Amadeus1
18.09.2025 16:40
Jsem z Baruny zklamaný, dnes jen 3 odvrácené MB.
Reagovat
tommr
18.09.2025 16:47
těch 8 odvrácených mečbolů proti Townsend se bude jen těžko překonávat ...
Reagovat

