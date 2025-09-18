Obrat z říše snů! Krejčíková přežila mečboly ve šlágru s Raducanuovou a vyzve Šwiatekovou
Krejčíková – Raducanuová 4:6, 7:6, 6:1
Do Soulu dorazila Krejčíková ve velmi solidní formě. V posledních týdnech zapsala osmifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na grandslamovém US Open a vrátila se do TOP 40 žebříčku. V prvním kole v jihokorejské metropoli i díky vynikajícímu výkonu dominovala a dobře rozehraný měla i šlágr druhého kola s Raducanuovou.
Krejčíková v premiérovém vzájemném souboji diktovala tempo hry a Raducanuová se hlavně bránila, což se jí dařilo skvěle. Česká tenistka nepotvrdila ve čtvrtém gamu brejk a v deváté hře nevyužila brejkbolovou šanci. Raducanuová nakonec servis udržela a od té doby to šlo s Krejčíkovou z kopce. Brněnská rodačka začala kupit až příliš velké množství nevynucených chyb a hlavně kvůli nim dlouho tahala za kratší konec.
Game za stavu 4:5 vůbec nezvládla a Raducanuová šla po dvojchybě Češky a bezmála hodině hry do vedení. Krejčíková pak v úvodním gamu druhého dějství soupeřce sebrala podání. V následujících čtyřech hrách však získala jen jeden bod a dostala se do manka 1:4. Raducanuové nedovolila utkání doservírovat, přestože měla Britka mečbol. Za stavu 5:5 však nevyužila náskok 30:0 a s chybami bojovala i v tie-breaku.
Zkrácená hra nabídla pořádné drama. Krejčíková opět bojovala s vlastními chybami a prohrávala už 2:5. Postupně ale zlikvidovala další dva mečboly Raducanuové a aktivní hrou využila svůj celkově čtvrtý setbol, když Britka za stavu 11:10 pro Krejčíkovou nedokázala vrátit dělový forhend z rakety Češky.
V rozhodujícím setu se jako první dostala k brejkbolům Raducanuová. Krejčíková však těsný třetí game ustála a ve zbytku zápasu soupeřku doslova zničila. Od stavu 2:1 získala hlavně díky aktivní hře čtyři gamy po sobě a Raducanuové v nich povolila dohromady jen čtyři body. Bez pěti minut se hrálo tři hodiny a Krejčíková bitvu uzavřela esem.
Krejčíková, která zahájila kvůli vleklému zranění zad letošní sezonu až v polovině května, v Soulu debutuje a ještě odehraje minimálně dva zápasy. Startuje totiž také v deblové soutěži s krajankou Kateřinou Siniakovou. V pátek by měly společně absolvovat čtvrtfinále proti Su-Wei Hsieh a Jaqueline Cristianové.
Nejdříve ale Krejčíková nastoupí ke čtvrtfinále singlového turnaje. V něm vyzve nasazenou jedničku, úřadující wimbledonskou šampionku a největší favoritku turnaje Šwiatekovou. S polskou hvězdou se naposledy střetla loni na Turnaji mistryň a padla ve třech setech. Ve vzájemné bilanci vede 3:2 Šwiateková.
Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Clara Tausonová s Mayou Jointovou, Siniaková se Suzan Lamensovou a Ella Seidelová s Jekatěrinou Alexandrovovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Polepší si samozřejmě i Katka Siniaková která už má snad pro letošek jistotu že nevypadne z top-100 ...
Ale výkon je příslibem pro příští sezónu. Je ještě potřeba nahrát body, aby se na AO dostala na nasazenou pozici.