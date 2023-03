Obsazení jako na turnaji ATP. Na challengeru ve Phoenixu budou hrát Lehečka, Berrettini, Monfils či Schwartzman

Pořadatelé challengeru ve Phoenixu si musí mnout ruce. Už před udělením divokých karet se mohli chlubit parádním obsazením a po brzkém vyřazení na Masters v Indian Wells přijali volnou vstupenku do hlavní soutěže bývalí členové Top 10 Matteo Berrettini, Diego Schwartzman a Gaël Monfils.

Osmičku nasazených, v níž je i Jiří Lehečka, uzavírá světová devětapadesátka Emil Ruusuvuori a jako poslední se přímo do hlavní soutěže v historii prvního challengeru kategorie 175 vešel aktuálně 84. hráč světa Alexej Popyrin. Hlavní los zkompletuje ještě šest kvalifikantů, boje o hlavní fázi vypuknou dnes.

