Odhlášení největších hvězd z Dubaje vzbudilo rozruch. Ředitel turnaje požaduje vyšší trest

DNES, 13:15
Rozhovory 9
Dvě nejlepší hráčky světa Aryna Sabalenková (27) a Iga Šwiateková (24) se pár dní před startem tisícovky v Dubaji z turnaje odhlásily. Situace rozzlobila především ředitele podniku Salaha Tahlaka, který pro hráčky požaduje vyšší trest. "Finanční pokuta nepomůže. Měly by se jim odečítat body," navrhuje.
Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková by podle ředitele turnaje měly ztratit body v žebříčku (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sabalenková nehrála od finále Australian Open a z probíhajícího podniku WTA 1000 v Dubaji se odhlásila z důvodu, že není stoprocentně připravená. Odhlásila se i světová dvojka Šwiateková a turnaj tak přišel o dvě největší hvězdy, z čehož pořadatelé rozhodně nebyli nadšení.

"Bylo to pro mě nešťastným překvapením," komentoval situaci ředitel prestižního turnaje Tahlak. "Jejich důvody pro odstoupení byly trochu zvláštní. Iga (Šwiateková) řekla, že psychicky není připravená soutěžit, zatímco Sabalenková uvedla, že má nějaká drobná zranění."

Běloruska ve Spojených arabských emirátech loni skončila na druhé soupeřce a v kariéře zde nedošla dál než do čtvrtfinále. Polka minulý rok došla mezi osmičku nejlepších. Velká ztráta bodů jim tedy nehrozí. To by se podle známého funkcionáře mělo změnit.

"Za odstoupení by měl být uvalený přísnější trest, nejen pokuty, ale měly by jim být odebrány body ze žebříčku," vzkazuje. "Finanční pokuta nepomůže." Záležitost chce probrat s vedením Ženské tenisové asociace (WTA) na setkání v Římě. "Je škoda, že se tohle děje. Investujeme obrovské prostředky do modernizace areálu, ale nakonec jsou stejně nejdůležitější hráči," zlobil se.

Sabalenková i Šwiateková se po odpočinku s největší pravděpodobností znovu objeví na kurtech na začátku března. Čeká je oblíbený americký Sunshine Double, tedy tisícovka v Indian Wells a následně stejně prestižní podnik v Miami.

Velká rána pro prestižní tisícovku

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Vlk-v-trave
16.02.2026 16:08
Salah Tahlak by si nejradeji vsechny ty holky koupil... ale je videt, ze holky pomalu tenhle turnaj nezajima... a pred Sunshine Double se jim tam nebude vic a vic chtit...
Postihy a tresty...
...to by si Salah mel vyridit spise s WTA, ktera ten kalendar schvaluje. Dost nechapu, ze tenhle Arabian Double prosel... a kolik to asi stalo... aneb kolik WTA dostalo...urcite nejaky ten baksis byl... se radeji ani nebudu ptat;-))
Jinak receno, spatna investice...;-)) Mozna bude lepsi investovat do jineho sportu... trebas zensky motokros a jina rellye... plazovy volejbal by jiste mistni sejky take nadchl..., no zacinaji byt hodne popularni zenske skoky na lyzich... takove letni tour by jiste ocenily holky v haremach sejku, nebot holky startuji v kombineze a prilbach.
com
16.02.2026 16:01
Semi
16.02.2026 15:55
To si dámy tedy dovolují.... na to nejsou v muslimských destinacích zvyklí, aby jim do jejich úžasného turnaje žena hodila vidle.....
Tomas_Smid_fan
16.02.2026 15:37
Ředitel podniku požaduje nejvyšší trest - ukamenování. Emír jeho spravedlivé rozhořčení chápe, ale projevil velkou schovívavost a spokojí se s bičováním obou hráček na opačných stranách kurtu. Očekává vysokou návštěvnost.
NOLE_unvaccinated_GOAT
16.02.2026 15:41
Nejspravedlivější by bylo, kdyby Sabalenka a Swiatek dostaly nařízeno, ať ze svých peněz pořádají tenisový turnaj, na který nepřijdou skoro žádní diváci!
Mac
16.02.2026 15:19
dyk mu to může být jedno, kromě pár podplacenych gastarbeitru tam stejně nikdo nejde...
chlebavevaju
16.02.2026 14:13
Zavřít až zčernají!
tommr
16.02.2026 14:07
Myslím si že je dostatečným trestem když si budou muset připsat penalizační nulu. Další odečty bodů by už zkreslovaly žebříček ...
aligo
16.02.2026 13:25
"Je škoda, že se tohle děje. Investujeme obrovské prostředky do modernizace areálu, ale nakonec jsou stejně nejdůležitější hráči."

No to jenale divné, že jsou hráči nejdůležitější... Bez nich by Vám byl celej ten areál na nic ty chytráku
