Odhlášení největších hvězd z Dubaje vzbudilo rozruch. Ředitel turnaje požaduje vyšší trest
Sabalenková nehrála od finále Australian Open a z probíhajícího podniku WTA 1000 v Dubaji se odhlásila z důvodu, že není stoprocentně připravená. Odhlásila se i světová dvojka Šwiateková a turnaj tak přišel o dvě největší hvězdy, z čehož pořadatelé rozhodně nebyli nadšení.
"Bylo to pro mě nešťastným překvapením," komentoval situaci ředitel prestižního turnaje Tahlak. "Jejich důvody pro odstoupení byly trochu zvláštní. Iga (Šwiateková) řekla, že psychicky není připravená soutěžit, zatímco Sabalenková uvedla, že má nějaká drobná zranění."
Běloruska ve Spojených arabských emirátech loni skončila na druhé soupeřce a v kariéře zde nedošla dál než do čtvrtfinále. Polka minulý rok došla mezi osmičku nejlepších. Velká ztráta bodů jim tedy nehrozí. To by se podle známého funkcionáře mělo změnit.
"Za odstoupení by měl být uvalený přísnější trest, nejen pokuty, ale měly by jim být odebrány body ze žebříčku," vzkazuje. "Finanční pokuta nepomůže." Záležitost chce probrat s vedením Ženské tenisové asociace (WTA) na setkání v Římě. "Je škoda, že se tohle děje. Investujeme obrovské prostředky do modernizace areálu, ale nakonec jsou stejně nejdůležitější hráči," zlobil se.
Sabalenková i Šwiateková se po odpočinku s největší pravděpodobností znovu objeví na kurtech na začátku března. Čeká je oblíbený americký Sunshine Double, tedy tisícovka v Indian Wells a následně stejně prestižní podnik v Miami.
Velká rána pro prestižní tisícovku
Komentáře
Nový komentář
Postihy a tresty...
...to by si Salah mel vyridit spise s WTA, ktera ten kalendar schvaluje. Dost nechapu, ze tenhle Arabian Double prosel... a kolik to asi stalo... aneb kolik WTA dostalo...urcite nejaky ten baksis byl... se radeji ani nebudu ptat;-))
Jinak receno, spatna investice...;-)) Mozna bude lepsi investovat do jineho sportu... trebas zensky motokros a jina rellye... plazovy volejbal by jiste mistni sejky take nadchl..., no zacinaji byt hodne popularni zenske skoky na lyzich... takove letni tour by jiste ocenily holky v haremach sejku, nebot holky startuji v kombineze a prilbach.
No to jenale divné, že jsou hráči nejdůležitější... Bez nich by Vám byl celej ten areál na nic ty chytráku