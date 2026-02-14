Velká rána pro prestižní tisícovku. V Dubaji budou chybět dvě největší hvězdy

DNES, 10:00
Aktuality 4
Pořadatelé prestižního podniku v Dubaji museli divákům oznámit nemilou zprávu. Na zdejším ženském turnaji WTA 1000, který startuje již v neděli, budou chybět dvě nejlepší hráčky planety Aryna Sabalenková (27) i Iga Šwiateková (24). "Bohužel se necítím stoprocentně připravená," uvedla důvod svojí neúčasti světová jednička.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Swiatek Iga
Aryna Sabalenková i Iga Šwiateková se omluvily z turnaje v Dubaji (@ ČTK / imago sportfotodienst / Antoine Couvercelle / Panoramic)

Sabalenková začala letošní sezonu jedenácti výhrami v řadě, během kterých získala titul na pětistovce v Brisbane a došla do finále v Melbourne, kde ji zastavila až Jelena Rybakinová. Od té doby se však ještě na kurty nevrátila. Vynechala tisícovku v Dauhá a chybět bude i na dalším prestižním turnaji na Blízkém východě.

"Je mi opravdu líto, že se musím z Dubaje odhlásit. Mám k turnaji, fanouškům a městu tak zvláštní pouto. Bohužel se necítím stoprocentně připravená. Ale doufám, že se příští rok vrátím," uvedla ve svém prohlášení Běloruska. Ve Spojených arabských emirátech loni skončila na druhé soupeřce a v kariéře zde nedošla dál než do čtvrtfinále.

Druhého letošního podniku WTA 1000 se nezúčastní ani další hvězda a finalistka z roku 2023 Šwiateková. Polka se na rozdíl od Sabalenkové po Australian Open představila alespoň v Dauhá, kde coby rekordmanka turnaje překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále.

"S lítostí oznamuji, že letos nebudu hrát v Dubaji kvůli změně v rozvrhu. Doufám, že se příští rok vrátím a zažiju zde znovu skvělý turnaj. Uvidíme se v Indian Wells," uvedla světová dvojka, která potvrdila, že se bude připravovat na březnové turnaje v Americe.

Nasazenou jedničkou tak bude šampionka letošního Australian Open světová trojka Rybakinová, která bude mít větší šanci stáhnout malý náskok Šwiatekové a vylepšit své kariérní maximum. Dalšími favoritkami budou Amanda Anisimovová, Coco Gauffová či obhájkyně titulu Mirra Andrejevová.

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
honza.khp
14.02.2026 10:31
uvidíme kdy se odhlásí Muška ... a bude mít recht, skoro každej den se hrát nedá
Reagovat
jirkaS
14.02.2026 10:27
tohle je obrovská šance,mazejte
všechny tam!
Reagovat
Serpens
14.02.2026 10:10
Asi to s tou prestiží nebude tak horké, komu by se taky chtělo hrát před prázdnými tribunami
Reagovat
paddy
14.02.2026 10:08
Sabalenka si jen chce prodloužit dovolenou v Dubaji
Lepší mlčet, než mít trapné výmluvy
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist