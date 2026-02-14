Velká rána pro prestižní tisícovku. V Dubaji budou chybět dvě největší hvězdy
Sabalenková začala letošní sezonu jedenácti výhrami v řadě, během kterých získala titul na pětistovce v Brisbane a došla do finále v Melbourne, kde ji zastavila až Jelena Rybakinová. Od té doby se však ještě na kurty nevrátila. Vynechala tisícovku v Dauhá a chybět bude i na dalším prestižním turnaji na Blízkém východě.
"Je mi opravdu líto, že se musím z Dubaje odhlásit. Mám k turnaji, fanouškům a městu tak zvláštní pouto. Bohužel se necítím stoprocentně připravená. Ale doufám, že se příští rok vrátím," uvedla ve svém prohlášení Běloruska. Ve Spojených arabských emirátech loni skončila na druhé soupeřce a v kariéře zde nedošla dál než do čtvrtfinále.
Druhého letošního podniku WTA 1000 se nezúčastní ani další hvězda a finalistka z roku 2023 Šwiateková. Polka se na rozdíl od Sabalenkové po Australian Open představila alespoň v Dauhá, kde coby rekordmanka turnaje překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále.
"S lítostí oznamuji, že letos nebudu hrát v Dubaji kvůli změně v rozvrhu. Doufám, že se příští rok vrátím a zažiju zde znovu skvělý turnaj. Uvidíme se v Indian Wells," uvedla světová dvojka, která potvrdila, že se bude připravovat na březnové turnaje v Americe.
Nasazenou jedničkou tak bude šampionka letošního Australian Open světová trojka Rybakinová, která bude mít větší šanci stáhnout malý náskok Šwiatekové a vylepšit své kariérní maximum. Dalšími favoritkami budou Amanda Anisimovová, Coco Gauffová či obhájkyně titulu Mirra Andrejevová.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
všechny tam!
Lepší mlčet, než mít trapné výmluvy