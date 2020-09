Ona potřebuje podporu naší komunity, zastal se Djokovič rozhodčí proti útokům fandů

Novak Djokovič se zastal čárové rozhodčí, na jejíž adresu se po jeho diskvalifikaci z US Open začaly množit nenávistné komentáře fanoušků. První hráč světového žebříčku byl vyloučen ve 4. kole poté, co v duelu se Španělem Pablem Carreňem rozhodčí trefil odpáleným míčkem do krku.