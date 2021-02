Ósakaová porazila Serenu a zahraje si o druhý triumf na Australian Open

Naomi Ósakaová je právoplatně označována za největší favoritku letošního ročníku úvodního grandslamu sezony a tuto roli zatím úspěšně potvrzuje. Třiadvacetiletá Japonka poslední porážku zaznamenala na začátku loňského února ve Fed Cupu a turnajovou na loňském Australian Open.

Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka se momentálně veze na vlně už 20 vítězství. Po loňské koronavirové pauze se dostala do finále generálky US Open (nenastoupila), obvykle závěrečný grandslam sezony ovládla, na začátku letošní sezony postoupila do semifinále generálky (nenastoupila) a svou aktuální neporazitelnost úspěšně protahuje na úvodním podniku velké čtyřky.

Na Australian Open si předloňská vítězka suverénně poradila s Anastasií Pavljučenkovovou, Caroline Garciaovou i Ons Džabúrovou, ve fantastické osmifinálové bitvě zlikvidovala manko setu a brejku a také dva mečboly výborně hrající Garbiñe Muguruzaové a poté nedala šanci nejstarší debutantce ve čtvrtfinále grandslamů v open éře Su-Wei Hsieh.

Její dnešní, celkově čtvrtý souboj se Serenou Williamsovou, byl mnohými označován za předčasné finále. Očekávaní ale nenaplnil, Williamsová příliš chybovala a Ósakaová sedminásobnou šampionku za hodinu a čtvrt přehrála snadno 6-3 6-4.

Ósakaová měla strašidelný vstup do utkání a Williamsovou díky svým chybám poslala do vedení 2-0. Světová trojka se však poté herně zvedla, kazit začala Williamsová a Ósakaová ve zbytku úvodního dějství ztratila už jen jeden game.

Druhou sadu odstartovala vedením 2-0 naopak Ósakaová. Williamsová dlouho čekala na šanci vzít si ztracený servis zpět, povedlo se jí to za stavu 3-4, když Ósakaová v osmé hře spáchala tři dvojchyby. Ósakaová však okamžitě přepla a skvělou hrou získala následujících osm fiftýnů a tím i zápas.

Ósakaová i nadále potvrzuje, že pokud na grandslamech přejde přes osmifinále, tak v závěrečných kolech neprohrává. O svůj celkově čtvrtý grandslamový titul (US Open 2018 a 2020, Australian Open 2019) bude rodačka z Ósaky žijící ve Spojených státech bojovat s Karolínou Muchovou, nebo další americkou tenistkou Jennifer Bradyovou.

Williamsová se tak ani tentokrát nedočká své 24. grandslamové trofeje, kterou by vyrovnala rekord Margaret Courtové. Navíc vůbec poprvé v kariéře v Melbourne Parku neuspěla v semifinále (bilance 8-1). Na finálovou účast na grandslamech čeká od US Open 2019, na Australian Open dokonce od roku 2017, kdy získala svůj poslední grandslamový titul.

Devětatřicetiletá Američanka, která dnes přišla o sérii deseti výher nad hráčkami Top 3 (na grandslamech dokonce dvanácti), se po porážce při odchodu z kurtu velmi dlouho loučila s tleskajícími diváky a spekuluje se o tom, že jsme ji na úvodním grandslamu sezony viděli naposledy.