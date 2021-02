Muchová prohrála bitvu s Bradyovou. Američanka ve finále Australian Open vyzve Ósakaovou

Karolína Muchová loni neprožila povedenou sezonu, ale vstup do té letošní může hodnotit jedině pozitivně. Zpočátku se jí sice na paty lepila smůla, když v Abú Zabí kvůli kontaktu s nakaženou osobou musela do izolace a nenastoupila k utkání druhého kola a na generálce v Melbourne kvůli problémům s břišním svalem odstoupila před čtvrtfinále, nicméně na úvodním grandslamu sezony si zahrála své premiérové semifinále na největších podnicích.

Nasazená pětadvacítka by mohla po skončení turnaje dostat nálepku "mistryně obratů". Do čtvrtfinále prošla bez ztráty jediného setu, ovšem ve třetím kole prohrávala s Karolínou Plíškovou už 0-5 ve druhé sadě, v osmifinále ztratila úvodní čtyři gamy s Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále ztrácela 1-6 0-2 se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

K dalšímu obratu měla blízko ve svém největším semifinále v kariéře. O kousek lepší ale nakonec byla její o rok starší soupeřka Jennifer Bradyová, která lépe zvládla závěrečný dramatický game a po dvou hodinách zvítězila 6-4 3-6 6-4. Muchové tak oplatila dva roky starou a velmi těsnou porážku z pražské antuky.

