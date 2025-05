Ósakaová vyprovodila soupeřku kanárem, ve Francii si zahraje o titul

WTA CHALLENGER SAINT-MALO - Naomi Ósakaová (27) si zahraje na challengeru v Saint-Malo ve Francii o titul. V semifinále porazila domácí tenistku Leolii Jeanjeanovou (29) po třech setech 6:2, 4:6 a 6:0. Finálovou soupeřkou dvojnásobné vítězky Australian Open a US Open bude vítězka zápasu mezi Švýcarkou Golubicovou a Slovinkou Juvanovou.

JeanJeanová - Ósakaová 2:6, 6:4, 0:6

Ósakaová začala letošní sezonu ve velkém stylu, když si zahrála finále v Aucklandu, ve kterém navíc po vyhraném prvním setu s Tausonovou musela utkání kvůli zranění vzdát. V další části sezony už to ale taková paráda nebyla. Slušného výsledku dosáhla ještě v Miami, kde došla do osmifinále, na probíhajícím turnaji v Madridu však skončila už v prvním kole. Formu tak japonská hvězda ladí na challengeru v Saint-Malo, kde do semifinálového duelu ztratila jediný set.



Její soupeřce Leolii Jeanjeanové patří 107. příčka a je tak krůček od svého životního maxima, kterým byla 102. pozice. Cestou do semifinále domácího challengeru zatím ztratila dva sety. V semifinálovém duelu s bývalou světovou jedničkou ji však jednoznačně čekala největší výzva. A přesvědčit se o tom mohla hned v úvodním setu.



Ósakaová vstoupila do semifinálové bitvy ve stylu velké šampionky, když své soupeřce dvakrát sebrala servis a dostala se do vedení 5:1. Poté sice sama na podání zaváhala, to však byla jen kosmetická korekce výsledku. Japonka si vzala i třetí podání domácí hráčky v řadě a sadu s přehledem vyhrála za 42 minut 6:2.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zatímco favoritka v úvodní sadě vyhrála 69 % výměn po svém prvním podání, rodačka z Montpellier získala jen každou třetí výměnu. Japonka využila tři ze šesti brejkbolových šancí, Jeanjeanová uspěla jen v jediné ze čtyř možností.



Ve druhém setu se ale na dvorci začal odehrávat jiný příběh. Francouzka dvakrát za sebou sebrala slavné soupeřce podání, o své přišla jen jednou, sadu získala 6:4, a po hodině a 31 minutách musel o vítězce rozhodnout třetí set.



Ósakaová své rivalce ve druhé sadě cestu dost usnadnila – dopustila se hned šesti dvojchyb a do kurtu dostala jen 41 % prvních servisů. Devětadvacetiletá Jeanjeanová byla úspěšnější jak při získávání bodů po svém podání (63 %), tak i na returnu (44 %).



V závěrečné sadě už na kurtu opět vládla bývalá tenisová královna. Jeanjeanová si sice při podání Ósakaové vypracovala čtyři brejkové možnosti, ani jednu však nevyužila. Sama naopak prohrála všechna svá podání a po dvou hodinách gratulovala šampionce k postupu do finále.

