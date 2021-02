Ósakaová ztratila se Su-Wei Hsieh jen čtyři gamy, v semifinále narazí na Serenu

Naomi Ósakaová je právoplatně označována za největší favoritku letošního ročníku úvodního grandslamu sezony. Třiadvacetiletá Japonka poslední porážku zaznamenala na začátku loňského února ve Fed Cupu a turnajovou na loňském Australian Open.

Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka se momentálně veze na vlně 19 vítězství. Po loňské koronavirové pauze se dostala do finále generálky US Open (nenastoupila), obvykle závěrečný grandslam sezony ovládla, na začátku letošní sezony postoupila do semifinále generálky (nenastoupila) a svou aktuální neporazitelnost úspěšně protahuje na úvodním podniku velké čtyřky.

Na Australian Open si předloňská vítězka suverénně poradila s Anastasií Pavljučenkovovou, Caroline Garciaovou i Ons Džabúrovou a ve fantastické osmifinálové bitvě zlikvidovala manko setu a brejku a také dva mečboly výborně hrající Garbiñe Muguruzaové.

Dnes podobné komplikace nepřipustila a za 66 minut přehrála dvakrát 6-2 Su-Wei Hsieh, která se předevčírem po postupu přes Markétu Vondroušovou stala nejstarší debutantkou ve čtvrtfinále grandslamů v otevřené éře tenisu, a upravila s ní bilanci na 5-1, přičemž teprve podruhé ji dokázala porazit ve dvou setech.

Ósakaová měla s deblovou světovou jedničkou potíže jen na začátku utkání. Všechny tři brejkboly však odvrátila a v úvodním dějství po prvním podání získala všech 12 bodů. Hsieh na své poměry příliš chybovala i ve druhé sadě a Ósakaovou pustila do rychlého vedení 3-0. Favoritka si poté náskok už udržela, přestože se její soupeřka zlepšila, a zápas navíc zakončila úspěšným brejkem.

"S ní je to pokaždé bitva, nikdy nevíte, odkud přiletí vítězný úder. I při takovémhle výsledku to byl boj," řekla Ósakaová po svém čtvrtém grandslamovém čtvrtfinále. Všechny tři předchozí postupy do čtvrtfinále nakonec přetavila v triumf (US Open 2018 a 2020, Australian Open 2019).

V semifinále Ósakaová narazí na 39letou Serenu Williamsovou, s níž vede ve vzájemné bilanci 2-1. V roce 2018 ji porazil ve dvou setech v Miami i ve finále US Open, předloni na ni nestačila v Torontu. Před vstup do letošní sezony sei spolu zahrály exchibiční duel v Adelaide v super tie-breaku třetího setu uspěla Williamsová.

Zkušená Američanka v druhém dnešním čtvrtfinále porazila 6-3 6-3 Simonu Halepovou, když druhý set otočila ze stavu 1-3. Rumunce tak oplatila debakl z finále Wimbledonu 2019 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 10-2.

"Uvědomila jsem si, že dělám hodně chyb. Ale stále jsem věřila své hře, jen jsem se snažila zvýšit její úroveň," komentovala Serena obrat ve druhém setu. "Dnes to byl rozhodně můj nejlepší zápas na turnaji, navíc proti světové dvojce. Jsem nadšená," radovala se bývalá světová jednička.

Serena se dál přibližuje rekordnímu 24. grandslamovému titulu. Ten poslední slavila už před čtyřmi lety právě v Melbourne, kdy už byla ve druhém měsíce těhotenství. Po návratu na kurty si zahrála čtyři grandslamová finále, ale pokaždé v něm prohrála.

Zbylá čtvrtfinále se odehrají zítra. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Muchová v 1:00 ráno našeho času vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, po nich na řadu přijde americké derby mezi Jennifer Bradyovou a Jessicou Pegulaovou.