Ósakaová zůstává mimo tenisový kolotoč. Odhlásila se z Australian Open

Aktuálně 42. hráčka žebříčku WTA nehraje od září, kdy na domácím turnaji v Tokiu kvůli zdravotním problémům vzdala zápas druhého kola. Předtím na US Open, které také dvakrát v kariéře vyhrála, i Roland Garros vypadla v prvním kole, mezitím vynechala Wimbledon. Na Australian Open měla obhajovat třetí kolo.

Ve startovní listině úvodního grandslamu roku, který začne 16. ledna, původně figurovala, ale nebyla přihlášena k žádnému z klasických přípravných turnajů v Adelaide či Hobartu. Místo tenisových aktivit se v minulých dnech objevovala v Evropě po boku přítele rappera Cordaea v jeho příspěvcích na sociálních sítích.

Ósakaová se z tenisového dění stáhla i v roce 2021 kvůli psychickým potížím. Tehdy odstoupila z French Open po pozdvižení, které vyvolala svým rozhodnutím nemluvit se zástupci médií. Vrátila se až na olympijských hrách, na kterých neuspěla, a později si opět vybrala dvouměsíční pauzu.

Jedinou bývalou šampionkou na letošním Australian Open tak bude vítězka z let 2012 a 2013 Viktorie Azarenková, aktuálně 26. hráčka světa.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023