Ostapenková s Kičenokovou ovládly US Open a mají první společný titul z grandslamu

Sabalenková je znovu ve finále US Open

Aryna Sabalenková postoupila podruhé za sebou do finále US Open. Turnajová dvojka porazila na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku domácí Američanku Emmu Navarrovou 6:3, 7:6 a může se v sobotu utkat o titul s Karolínou Muchovou. Ta ve druhém semifinále hraje s Američankou Jessicou Pegulaovou.