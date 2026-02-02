Ostrava Open: Obrovské trápení. Brenda Fruhvirtová si nevyhrála jediný servis, končí s debaklem
Korpatschová – Sisková 6:4, 6:4
Sisková si probila cestu do hlavní fáze turnaje přes těžké kvalifikační boje, když oba zápasy s krajankou Barborou Palicovou a Švýcarkou Susanou Bandecchiovou překlopila na svou stranu až v rozhodující sadě.
V prvním setu zápasu proti Korpatschové nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. Sisková o něj přišla hned třikrát, její o 130 příček lépe postavená soupeřka dvakrát, a to jí také stačilo k vítězství v úvodním dějství v poměru 6:4.
Druhou sadu začala olomoucká rodačka mnohem sebevědoměji a ve čtvrté hře to byla ona, kdo byl jako první úspěšný na returnu. Brejk však česká tenistka potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno 3:3.
Rozhodující moment utkání tak přinesl devátý game druhého setu. Korpatschová podruhé vzala domácí tenistce podání a výborně rozehraný zápas už zkušená Němka nepustila. Zápas zakončila čistou hrou a po hodině a 38 minutách se mohla radovat z výhry 6:4, 6:4. Její další soupeřou bude druhá nasazená Kolumbijka Emiliana Arangová.
B. Fruhvirtová – Ferrová 1:6, 1:6
Trápení Brendy Fruhvirtové nekončí. Nic na tom nezměnil ani domácí turnaj v Ostravě. Osmnáctiletá tenistka se po zdravotních problémech stále nemůže vrátit do herní pohody. Zápas s francouzskou kvalifikantkou Fionou Ferrovou to jen potvrdil.
Mladší ze sesterského dua vstoupila do utkání s bývalou 39. tenistkou světa velmi dobře, když své soupeřce prolomila hned její úvodní servis. To ale také byla v prvním setu její jediná radost. V dalším průběhu zápasu už na kurtu naprosto jednoznačně dominovala Ferrová.
Fruhvirtová se k možnosti získat svůj druhý game v setu dostala až za stavu 1:5 při podání Francouzky, ani tehdy však neuspěla. O deset let starší soupeřka české tenistky proměnila třetí setbol a první set získala za 30 minut hry jasně 6:1.
Zlepšení se nekonalo ani ve druhém setu. Průběh zápasu jednoznačně udávala Ferrová. Fruhvirtové vzala všechna tři úvodní podání a velmi rychle šla do vedení 5:0. Až za tohoto stavu získala rodačka z Prahy svou první hru ve druhém dějství a snížila na 1:5.
To však bylo také vše. Fruhvirtová si v zápase ani jednou nevyhrála své podání a po hodině hry prohrála drtivě 1:6, 1:6. Na vítězství tak čeká od loňského října, kdy uhrála kolo na turnaji ITF na Krétě.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě
Jo, je to její věc, naprosto. Jen doufám, že má nějakou alternativu.
Třeba za rok rozseká všechny a bude v TOP10 a budeme tady pět ódy na nezdolnost a víru v dobrý konec, ač se to zdálo beznadějné. Ale............................ :/
Brenda dostala od pořadatelů WC
ale dnes proti Ferro ho spláchla do WC.
Jakoby ten turnaj byl takovej... nijakej. A termín hrůza. Nacpán mezi ostrym auatralskym startem a 2-týdenníma arabskejma tisícovkama.
Návrat WTA na Štvanici vnímám jako domácí tenisovou událost roku a nejen roku, tohle jakoby šlo nějak mimo mě.
Ale jako jo, chápu, že si vybrala místo, kde dobyla poslední titul. Jen mi to přijde škoda.
Vím, že je Brenda nerozehraná, ale připadá mi, že pohybově vůbec nestíhá, jen dává rány a doufá.