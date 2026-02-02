Ostrava Open: Obrovské trápení. Brenda Fruhvirtová si nevyhrála jediný servis, končí s debaklem

DNES, 15:55
Na hned kvarteto domácích tenistek se mohli v pondělí těšit čeští fanoušci. Na Ostrava Open se jako první představila Anna Sisková (24), která však nestačila na zkušenou Němku Tamaru Korpatschovou (30) a podlehla dvakrát 4:6. Vůbec se nedařilo ani trápící se Brendě Fruhvirtové (18), když schytala od Francouzky Fiony Ferrové (28) debakl 1:6, 1:6. Do hry půjdou dnes ještě Nikola Bartůňková (19) a Linda Fruhvirtová (20).
Brenda Fruhvirtová trápení nezlomila ani v Ostravě (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Korpatschová – Sisková 6:4, 6:4

Sisková si probila cestu do hlavní fáze turnaje přes těžké kvalifikační boje, když oba zápasy s krajankou Barborou Palicovou a Švýcarkou Susanou Bandecchiovou překlopila na svou stranu až v rozhodující sadě.

V prvním setu zápasu proti Korpatschové nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. Sisková o něj přišla hned třikrát, její o 130 příček lépe postavená soupeřka dvakrát, a to jí také stačilo k vítězství v úvodním dějství v poměru 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhou sadu začala olomoucká rodačka mnohem sebevědoměji a ve čtvrté hře to byla ona, kdo byl jako první úspěšný na returnu. Brejk však česká tenistka potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno 3:3.

Rozhodující moment utkání tak přinesl devátý game druhého setu. Korpatschová podruhé vzala domácí tenistce podání a výborně rozehraný zápas už zkušená Němka nepustila. Zápas zakončila čistou hrou a po hodině a 38 minutách se mohla radovat z výhry 6:4, 6:4. Její další soupeřou bude druhá nasazená Kolumbijka Emiliana Arangová.

B. Fruhvirtová – Ferrová 1:6, 1:6

Trápení Brendy Fruhvirtové nekončí. Nic na tom nezměnil ani domácí turnaj v Ostravě. Osmnáctiletá tenistka se po zdravotních problémech stále nemůže vrátit do herní pohody. Zápas s francouzskou kvalifikantkou Fionou Ferrovou to jen potvrdil.

Mladší ze sesterského dua vstoupila do utkání s bývalou 39. tenistkou světa velmi dobře, když své soupeřce prolomila hned její úvodní servis. To ale také byla v prvním setu její jediná radost. V dalším průběhu zápasu už na kurtu naprosto jednoznačně dominovala Ferrová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová se k možnosti získat svůj druhý game v setu dostala až za stavu 1:5 při podání Francouzky, ani tehdy však neuspěla. O deset let starší soupeřka české tenistky proměnila třetí setbol a první set získala za 30 minut hry jasně 6:1.

Zlepšení se nekonalo ani ve druhém setu. Průběh zápasu jednoznačně udávala Ferrová. Fruhvirtové vzala všechna tři úvodní podání a velmi rychle šla do vedení 5:0. Až za tohoto stavu získala rodačka z Prahy svou první hru ve druhém dějství a snížila na 1:5.

To však bylo také vše. Fruhvirtová si v zápase ani jednou nevyhrála své podání a po hodině hry prohrála drtivě 1:6, 1:6. Na vítězství tak čeká od loňského října, kdy uhrála kolo na turnaji ITF na Krétě.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

32
Přidat komentář
Primos
02.02.2026 17:45
Je to neuvěřitelné ...kde je to děvče, kterému v patnácti v Argentině gratulovala ke dvou vyhraným W25 Gabriela Sabarini? Kde je to děvče co v červenci 2024 ve Wimbledonu porazila Míru Andrejevovou?
Reagovat
r176
02.02.2026 17:36
To už volný los měli dát raději Malečkové nebo Detiuc a byla by to mnohem menší ostuda.
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.02.2026 17:32
No jak jsem psal, pořadatelé akorát spláchli WC do WC.
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.02.2026 17:34
S ušopleskem to asi byla pro Brendu labutí píseň
Reagovat
subaru
02.02.2026 16:49
Udělení WC Brendě turnaj zdevalvovalo. A Rumunky doma hrají.
Reagovat
Mony
02.02.2026 16:41
Úderově Brenda na to má, ale pohyb absolutně na tuhle tour nedostačující
Reagovat
Mony
02.02.2026 16:43
Jí asi teď prospěje, když si to odmaká zespoda jako jiné holky
Reagovat
zfloyd
02.02.2026 16:40
Bartůňková to tam všechno pokosí
Reagovat
Blondie
02.02.2026 16:37
Fuuuuuuuuuuffffff... Teda jak naprosto nesnáším, když někdo hráčkám/hráčům to přemoudřelé "pověs to na hřebík, otěhotni, vykašli se na to," tak zrovna u Brendy si tu otázku, zda to pro ni má smysl, fakt kladu.

Jo, je to její věc, naprosto. Jen doufám, že má nějakou alternativu.
Třeba za rok rozseká všechny a bude v TOP10 a budeme tady pět ódy na nezdolnost a víru v dobrý konec, ač se to zdálo beznadějné. Ale............................ :/
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 16:43
To spíš půjde cestou Jonáše Forejtka. Ten byl obrovský talent, vyhrál juniorku na USO, ale pak se těžce zranil a po zranění se nemůže dostat z 5.-4.stovky a snad nikdo nevěří, že se dostane do první stovky.
Reagovat
Mony
02.02.2026 16:44
Bude tobo trpělivosti, jako u její ségry
Reagovat
Walda58
02.02.2026 17:08
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 16:34
Dnes jsem si tu konečně zaveršoval. Jak vidíte, jsem fanda absolutního verše dle Járy Cimrmana.

Brenda dostala od pořadatelů WC
ale dnes proti Ferro ho spláchla do WC.
Reagovat
honza.khp
02.02.2026 16:32
za současného stavu byla WC pro Brendu spláchnutím do WC
Reagovat
Sinuhet1
02.02.2026 16:34
jj
Reagovat
Blondie
02.02.2026 16:39
Jak je to, pls, s limitem, kolik těch WC mohu mít?
Reagovat
honza.khp
02.02.2026 16:56
myslím že se psalo 4 do hlavní soutěže plus možná stejný počet do kvalifikace
Reagovat
Blondie
02.02.2026 17:01
Díky...
Reagovat
Frick
02.02.2026 16:18
Škoda toho slabého obsazení z naší strany. Opravdu žádná z nich netoužila po domácím titulu....? Lepší to, že vypadnout na těch 1000-kách v 1. -2. kole.

Jakoby ten turnaj byl takovej... nijakej. A termín hrůza. Nacpán mezi ostrym auatralskym startem a 2-týdenníma arabskejma tisícovkama.

Návrat WTA na Štvanici vnímám jako domácí tenisovou událost roku a nejen roku, tohle jakoby šlo nějak mimo mě.
Reagovat
misa
02.02.2026 16:24
Nechce se jim střídat teplo se zimou a otevřené nebe s halou. Navíc si na 250 moc nevydělají.
Reagovat
Blondie
02.02.2026 16:26
Karo se klidně doma představit mohla, udělat nějakou reklamní akci, potkat se s fandy - moc příležitostí hrát doma už asi mít nebude.
Ale jako jo, chápu, že si vybrala místo, kde dobyla poslední titul. Jen mi to přijde škoda.
Reagovat
Kuba4Win
02.02.2026 16:48
Řekl bych že tam hraje i kvůli tomu že tam dostala WC
Reagovat
Mony
02.02.2026 16:52
Ja si taky myslím, že to by v Ostravě nedostala
https://share.google/QMND4asr1gAk9FPkM
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 16:28
Za rok se tento ostravský turnaj určitě nebude opakovat. Škoda, no. Přestože je slabě obsazený, tak je lepší, když jsou u nás dva takové turnaje než jenom jeden.
Reagovat
honza.khp
02.02.2026 16:35
holky co budou hrát tisícovky na Blízkým východě to vynechávaj logicky, Sáře Bejlek se to Abu Dhabí vyplácí a pak už tam ten další sled holek je skoro komplet ...
Reagovat
George_Renel
02.02.2026 16:18
Černá opravdu zeštíhluje.....
Reagovat
Blondie
02.02.2026 16:15
Soupeřka teď ve všem lepší - kreativitou, hlavou, pohybem.
Vím, že je Brenda nerozehraná, ale připadá mi, že pohybově vůbec nestíhá, jen dává rány a doufá.
Reagovat
misa
02.02.2026 16:26
Brenda se hýbe jako by jí bylo 50.
Reagovat
zfloyd
02.02.2026 16:11
Brenda do toho buší co to dá hraje silou , kdežto její soupeřka hraje hlavně hlavou a je to mnohem účinější
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 16:02
Dívám se (i když přerušovaně) na Brendu Fru a je mi z toho nesmírně smutno. Nevidím ani záblesky jejího předchozího tenisového umu a talentu. Nevěřím, že ve druhém setu se vzpamatuje.
Reagovat
tommr
02.02.2026 16:55
jj je to smutnej pohled ...
Reagovat

