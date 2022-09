Ostrava se může pyšnit fantastickým obsazením. Největší hvězdou bude Šwiateková, dorazí i Plíšková s Kvitovou

Los programu hlavní soutěže se za přítomnosti Plíškové uskuteční v sobotu. V pavouku dvouhry budou prostřednictvím takzvaných divokých karet také Karolína Muchová a Tereza Martincová. O víkendu se do turnajového pavouka pokusí probojovat z kvalifikace loňská vítězka juniorského Roland Garros Linda Nosková nebo aktuální juniorská jednička Lucie Havlíčková. Dotace turnaje činí 750.000 eur (asi 18,5 milionu korun). Vedle Ostravar Arény se v úvodu odehrají zápasy také v nedaleké Atletické hale.

"V Ostravě budu hrát po dvou letech a už teď se moc těším. Zahrát si před českými fanoušky je pro mě vždy něco speciálního. Na Ostravu mám hezké vzpomínky i díky zápasům Fed Cupu a doufám, že tu bude zase skvělá atmosféra," uvedla Plíšková, čtvrtfinalistka nedávného US Open.

