Otec Djokoviče: Federer nechce skončit, protože se nedokáže smířit s tím, že Nadal a Djokovič budou úspěšnější

Federer v srpnu oslaví již 39. narozeniny. Zatímco letošní sezona pro něj kvůli druhé operaci kolene skončila, příští rok se chce švýcarský veterán na kurty vrátit a ještě minimálně jednu sezonu odehrát.

Rodák z Basileje momentálně drží dva velmi cenné rekordy. Na kontě má nejvíce grandslamových titulů (20) a také týdnů strávených na postu světové jedničky (310). Nadal (19) s Djokovičem (17) mu však dýchají na záda a jsou o několik let mladší, Djokovič navíc může Federera překonat i v počtu týdnů na tenisovém trůnu, momentálně jich má 282.

Pokud bude Djokovič zdravý, očekává se, že oba Federerovy rekordy překoná. Federer se dle svých posledních slov s tímto smířil a očekává, že ho v počtu grandslamových triumfů předčí i Nadal.

Srdjan Djokovič však slovům švýcarské tenisové ikony nevěří. "Federer je zatím nejlepším hráčem všech dob, ale nebude to dlouho trvat. S Novakem si k sobě za ta léta vybudovali respekt, ale teď mi přijde, že Federer je vůči Novakovi čím dál tím víc nepřátelský," uvedl v rozhovoru pro Sport Klub.

"Proč myslíte, že pořád hraje, i když mu příští rok bude 40 let? Je to kvůli tomu, že mu Nadal a Novak dýchají na záda a on se jednoduše nedokáže smířit s tím, že budou lepší než on. Proto pořád hraje, i když by mohl dělat jiné zajímavé věci."

"Běž dělat něco jiného, vychovávej děti, zkus si zalyžovat... cokoli. Tenis přece není celý život. Pro mého syna je to jen koníček, nebude hrát napořád," vzkázal Federerovi. Pro svého syna má naopak jen slova chvály. "Novak je kombinací toho nejlepšího ze mě a mojí ženy, naše špatné vlastnosti se do něj nepromítly, jen to dobré."

Není to poprvé, co rodiče Djokoviče vyjádřili svůj názor na Federera. Srdjan v únoru v jednom z rozhovorů uvedl, že Federer na jeho syna žárlí, protože hned jak Djokovič prorazil, tak bylo Federerovi jasné, že Srb bude lepším hráčem. Matka Dijana v květnovém rozhovoru zavzpomínala na finále loňského Wimbledonu, v němž její syn odvrátil dva mečboly Federera a vyhrál, Švýcara označila za trochu arogantního.