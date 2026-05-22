Otec drsně kritizoval finalistku grandslamu. Vyhoď ho, radí fanoušci
Fernandezová letos ještě nepřekročila čtvrtfinále a má mizernou zápasovou bilanci 11:14. Do prvního semifinále v sezoně ji nepustila ani krajanka Mboková ve Štrasburku, kde si musela grandslamová finalistka vyslechnout dost drsné rady a poznámky svého otce a trenéra v jedné osobě.
"Kolikrát ti musím říkat, aby ses už probudila? Aut, aut, v síti, aut... Musím ti říkat, abys hrála pořádně? Prostě nechceš poslouchat," zlobil se Jorge Fernandez na svou dceru v průběhu utkání.
Zašel však i mnohem dál a zeptal se na otázku, kterou zřejmě žádný sportovec nechce slyšet. "Chceš vůbec hrát tenis, nebo ne?"
Pak začal srovnávat svou dceru s Mbokovou. "Ona je solidní hráčka TOP 10. Hraje čtvrtfinále grandslamů, což ty jsi nedokázala v posledních čtyřech letech. Pokud se chceš vrátit na tuhle úroveň, musíš vytáhnout svou hru, jít do toho po hlavě a věřit v to, co umíš," nebral si dál servítky.
Video pochopitelně neuniklo expertům ani fanouškům. A právě fanoušci se nad radami otce směrem k finalistce US Open 2021 pozastavili nejvíc. "Bylo to hrozné, skoro brečela. Žádná pozitivní zpětná vazba, žádné povzbuzení. Jen urážky. Hnusný člověk," píše se napříč různými komentáři.
Někteří fanoušci dokonce radí Fernandezové, aby svého otce za takové chování z týmu vyhodila a našla si jiného trenéra.
