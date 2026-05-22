Otec drsně kritizoval finalistku grandslamu. Vyhoď ho, radí fanoušci

DNES, 19:30
Leylah Fernandezová asi na čtvrtfinálový zápas na probíhajícím turnaji ve Štrasburku jen tak nezapomene. Nejenže nenašla recept na svou krajanku Victorii Mbokovou, ale také si musela vyslechnout dost drsné rady od svého otce a trenéra v jedné osobě. Video neuniklo fanouškům kanadské hráčky, kteří jí radí, aby ho z týmu vyhodila.
Leylah Fernandezová si vyslechla drsné rady otce (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Fernandezová letos ještě nepřekročila čtvrtfinále a má mizernou zápasovou bilanci 11:14. Do prvního semifinále v sezoně ji nepustila ani krajanka Mboková ve Štrasburku, kde si musela grandslamová finalistka vyslechnout dost drsné rady a poznámky svého otce a trenéra v jedné osobě.

"Kolikrát ti musím říkat, aby ses už probudila? Aut, aut, v síti, aut... Musím ti říkat, abys hrála pořádně? Prostě nechceš poslouchat," zlobil se Jorge Fernandez na svou dceru v průběhu utkání.

Zašel však i mnohem dál a zeptal se na otázku, kterou zřejmě žádný sportovec nechce slyšet. "Chceš vůbec hrát tenis, nebo ne?"

Pak začal srovnávat svou dceru s Mbokovou. "Ona je solidní hráčka TOP 10. Hraje čtvrtfinále grandslamů, což ty jsi nedokázala v posledních čtyřech letech. Pokud se chceš vrátit na tuhle úroveň, musíš vytáhnout svou hru, jít do toho po hlavě a věřit v to, co umíš," nebral si dál servítky.

Video pochopitelně neuniklo expertům ani fanouškům. A právě fanoušci se nad radami otce směrem k finalistce US Open 2021 pozastavili nejvíc. "Bylo to hrozné, skoro brečela. Žádná pozitivní zpětná vazba, žádné povzbuzení. Jen urážky. Hnusný člověk," píše se napříč různými komentáři.

Někteří fanoušci dokonce radí Fernandezové, aby svého otce za takové chování z týmu vyhodila a našla si jiného trenéra.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
22.05.2026 21:03
na našem skojenem bdsm pisecku nepotrebujeme tyhle soft scenky
PTP
22.05.2026 20:56
Kanaďanka s vizáží shemale z Bangkoku, na kterou otec (a trenér) mluví španělsky, to je takovej mix, že z toho jde člověku hlava kolem.
aape
22.05.2026 20:17
Ten chlap ale opravdu mele slušně řečeno nesmysly, Mboko je úplně jiný typ hráčky o 20 cm vyšší, na tu v top formě malinká Leyla asi nemá, a urážky a vydírání vymazanýho fotra na tom asi moc nezmění
muster
22.05.2026 20:19
Fotr je lotr
paddy
22.05.2026 20:09
"hrej pořádně" je výborná a hlavně užitečná rada smile
Kapitan_Teplak
22.05.2026 19:35
Ať mu dají klauni z WTA stopku za šikanu.
HankMoody
22.05.2026 19:31
Za všechno může pan Jirásek. Pořád tady píše o tom, že někomu hrozí vypadnutí a všichni z toho mají psychické problémy. Chudák Leyla...
tenisman1233
22.05.2026 19:36
Za to O.Jirásek fakt nemůže.
