Pála posílá do dvouher proti Polkám Muchovou a Plíškovou. Siniaková s Vondroušovou jsou připraveny na debl

Karolína Muchová rozehraje souboj českých tenistek s Polkami v základní skupině D na finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové. V úvodním duelu na tvrdém povrchu v Glasgow vyzve od 17:00 SEČ Magdalenu Frechovou. Po nich půjdou do akce v zápase týmových jedniček Karolína Plíšková s Magdou Linetteovou. Do závěrečné čtyřhry jsou nahlášené Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou proti Katarzyně Kawaové a Alicji Rosolské.

"Katka (Sinikaová) teprve včera přijela, Maky (Vondroušová) zase hrála hodně zápasů a něco ji pobolívá. Přemýšleli jsme o tom, jak to postavit, a věřím, že tahle sestava dnes Polsko porazí," řekl novinářům kapitán Petr Pála.

Šestadvacetiletá Muchová se s Frechovou utká poprvé. "Frechová včera málem překvapila. Mohla porazit Danielle Collinsovou a prohrála těsně 6:7 ve třetím setu. Věřím, že ji Kája dokáže svou pestrou hrou rozebrat," uvedl Pála.

"O Káje Plíškové jsem pak nepochyboval. Byla připravená od prvního dne a směřovalo to k tomu. Bude to těžké utkání, naposledy s Linetteovou hrála na US Open a vyhrála velmi těsně (7:6 ve třetím setu). Bude muset hrát aktivně a mít navrch od prvních úderů. Takový je plán," doplnil Pála.

Češky se musejí ve Skotsku obejít bez dvojnásobné vítězky loňského Roland Garros Barbory Krejčíkové, která se ve středu omluvila kvůli zranění zápěstí. Polkám chybí světová jednička Iga Šwiateková, jež se dříve omluvila kvůli termínové kolizi s Turnajem mistryň.

Pro tým kapitána Pály půjde o první zápas na turnaji. Polky zahájily soutěž známou dříve jako Fed Cup středeční porážkou s USA 1:2. Češky se s Američankami střetnou v pátek, do semifinále postupuje jen vítěz skupiny.